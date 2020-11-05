"HARİTANIN DOĞRULUĞU VE GÜVENİLİRLİĞİ TEYİT EDİLİYOR"

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın, DASK tarafından da sigorta kapsamında resmi olarak kullanıldığı bilgisini veren Koç, "Şu ana kadar haritada verilen değerlerin dışına çıkılmamış olup, hizmete sunulan haritanın doğruluğu ve güvenilirliği teyit edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden söz konusu hizmet kapsamında 6,6 büyüklüğündeki İzmir Depremi öncesinde ekim ayı boyunca günlük ortalama 600 civarı sorgunun yapıldığını belirterek, "Depremin olduğu cuma günü 9 bin 796, cumartesi 9 bin 887, pazar 10 bin 293 ve pazartesi günü 25 bin 466 sorgu yapıldı." dedi.