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    • 02.11.2020 Gazete
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    Doç. Dr. , ini ve bölgesel yansımalarını ’e değerlendirdi

    SETA-Washington D.C. . Dr. , ini ve bölgesel yansımalarını ’e değerlendirdi: Amerika kritik bir fay hattı üzerinde. Biden seçilirse ile çalışmak zorunda

    Dünyanın seçimi
    ABD, 16'ıncı başkanını seçmek i yarın sandık başına gidecek. Peki sonuçları 'ye ve dünyaya neler getirecek. SETAWashington D.C. . Dr. , bu konuda 'e çok önemli açıklamalar yaptı.

    Seçim ABD için ne anlama geliyor?
    Başkanlık seçimi Amerika için büyük bir yol ayrımı aslında... Bugün seçim Trump ve Trump'a karşı olanlar arasında gerçekleşiyor. Seçimin galibi ülkeyi yönetecek ancak seçimi kaybeden ortadan kaybolmayacak. Yani Trump kazanmazsa da Trumpizm devam edecek, Biden kazanmazsa Trump'a karşı direniş, sivil itaatsizlik ve sokak olayları devam edecek. Demokrat Parti biraz daha sola kayabilecek



    Trump'ın kaybetmesi durumunda toplumsal olaylar olur mu?
    Çok küçük marjlarla seçim sonuçları gelirse o zaman toplumsal olayların başlama ihtimali olacaktır. Aradaki fark çok küçükse, ikinci olan aday yenilgiyi kabul etmezse veya seçimin kazanına mahkeme karar verirse olayları tetikleyecektir.

    Dünyayı nasıl etkileyecek?
    Bu seçim uluslararası sistem için bu seçim dönüm noktası olacak. Çünkü iki adayın Amerika'nın uluslararası sistemdeki yeri konusunda bakışları birbirlerinden oldukça farklı. Biden müttefiklerle birlikte Çin ve 'ya karşı mücadele etmek isterken, Trump bireysel olarak mücadele etmek istiyor.




    ABD-Türkiye ilişkileri ne olur?
    Seçimleri Trump kazanırsa, ile Trump arasında bir diyalog zemini var. Aralarında bir kimya var ve iki liderin arasındaki kimya ilişkiler için olduukça önemli. Son 4 yılda Trump dönemi çok parlak bir dönem olarak geçmedi. Ama Amerikan Kongresi istediği yaptırımları bir türlü yaptıramadı. Mesela Kongre'nin uygulamak istediği yaptırımları Başkan Trump uygulamadı. Başkanının orada krizin derinleşmesini engelleyici bir rolü oldu.

    Biden nasıl bir politika izler?
    Biden seçilmesi durumunda bir çok dış politika dosyasını başkalarına delege edecek. Bu kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hakkında oldukça negatif düşüncelere sahip kişiler. Ancak Türkiye bölgesel aktör. Ve bu aktör 'den Libya'ya Suriye'den Irak'a ve her yerde etkili. Türkiye'nin tamamen kaybedilmesinin jeopolitik ve stratejik sonuçları ve maliyeti göze alınır mı.
    Bu önemli bir soru.

    ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?



    Joe Biden Rusya'ya karşı politika izlerken, Türkiye'siz bunu yapabilir mi?
    Biden'a göre en büyük tehdit Rusya... Amerika, Türkiye olmadan , Dağlık Karabağ konusunda bir politika geliştirmesi ve istediklerini yapması oldukça zor. Hem 'ya önem veren ve hem de Rusya'yı tehdit olarak gören Biden yönetiminin bunları başarabilmesi mümkün değil.

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    Haberler Güncel Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, ABD seçimini ve bölgesel yansımalarını TAKVİM’e değerlendirdi