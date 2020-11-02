ABD, 16'ıncı başkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Peki seçim sonuçları ABD'ye ve dünyaya neler getirecek. SETAWashington D.C. Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, bu konuda TAKVİM'e çok önemli açıklamalar yaptı.
Seçim ABD için ne anlama geliyor?
Başkanlık seçimi Amerika için büyük bir yol ayrımı aslında... Bugün seçim Trump ve Trump'a karşı olanlar arasında gerçekleşiyor. Seçimin galibi ülkeyi yönetecek ancak seçimi kaybeden ortadan kaybolmayacak. Yani Trump kazanmazsa da Trumpizm devam edecek, Biden kazanmazsa Trump'a karşı direniş, sivil itaatsizlik ve sokak olayları devam edecek. Demokrat Parti biraz daha sola kayabilecek
Trump'ın kaybetmesi durumunda toplumsal olaylar olur mu?
Çok küçük marjlarla seçim sonuçları gelirse o zaman toplumsal olayların başlama ihtimali olacaktır. Aradaki fark çok küçükse, ikinci olan aday yenilgiyi kabul etmezse veya seçimin kazanına mahkeme karar verirse olayları tetikleyecektir.
Dünyayı nasıl etkileyecek?
Bu seçim uluslararası sistem için bu seçim dönüm noktası olacak. Çünkü iki adayın Amerika'nın uluslararası sistemdeki yeri konusunda bakışları birbirlerinden oldukça farklı. Biden müttefiklerle birlikte Çin ve Rusya'ya karşı mücadele etmek isterken, Trump bireysel olarak mücadele etmek istiyor.
ABD-Türkiye ilişkileri ne olur?
Seçimleri Trump kazanırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında bir diyalog zemini var. Aralarında bir kimya var ve iki liderin arasındaki kimya ilişkiler için olduukça önemli. Son 4 yılda Trump dönemi çok parlak bir dönem olarak geçmedi. Ama Amerikan Kongresi istediği yaptırımları bir türlü yaptıramadı. Mesela Kongre'nin uygulamak istediği yaptırımları Başkan Trump uygulamadı. Başkanının orada krizin derinleşmesini engelleyici bir rolü oldu.
Biden nasıl bir politika izler?
Biden seçilmesi durumunda bir çok dış politika dosyasını başkalarına delege edecek. Bu kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında oldukça negatif düşüncelere sahip kişiler. Ancak Türkiye bölgesel aktör. Ve bu aktör Doğu Akdeniz'den Libya'ya Suriye'den Irak'a ve Dağlık Karabağa her yerde etkili. Türkiye'nin tamamen kaybedilmesinin jeopolitik ve stratejik sonuçları ve maliyeti göze alınır mı.
Bu önemli bir soru.
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
Joe Biden Rusya'ya karşı politika izlerken, Türkiye'siz bunu yapabilir mi?
Biden'a göre en büyük tehdit Rusya... Amerika, Türkiye olmadan Karadeniz, Dağlık Karabağ konusunda bir politika geliştirmesi ve istediklerini yapması oldukça zor. Hem NATO'ya önem veren ve hem de Rusya'yı tehdit olarak gören Biden yönetiminin bunları başarabilmesi mümkün değil.
Seçim ABD için ne anlama geliyor?
Başkanlık seçimi Amerika için büyük bir yol ayrımı aslında... Bugün seçim Trump ve Trump'a karşı olanlar arasında gerçekleşiyor. Seçimin galibi ülkeyi yönetecek ancak seçimi kaybeden ortadan kaybolmayacak. Yani Trump kazanmazsa da Trumpizm devam edecek, Biden kazanmazsa Trump'a karşı direniş, sivil itaatsizlik ve sokak olayları devam edecek. Demokrat Parti biraz daha sola kayabilecek
Trump'ın kaybetmesi durumunda toplumsal olaylar olur mu?
Çok küçük marjlarla seçim sonuçları gelirse o zaman toplumsal olayların başlama ihtimali olacaktır. Aradaki fark çok küçükse, ikinci olan aday yenilgiyi kabul etmezse veya seçimin kazanına mahkeme karar verirse olayları tetikleyecektir.
Dünyayı nasıl etkileyecek?
Bu seçim uluslararası sistem için bu seçim dönüm noktası olacak. Çünkü iki adayın Amerika'nın uluslararası sistemdeki yeri konusunda bakışları birbirlerinden oldukça farklı. Biden müttefiklerle birlikte Çin ve Rusya'ya karşı mücadele etmek isterken, Trump bireysel olarak mücadele etmek istiyor.
ABD-Türkiye ilişkileri ne olur?
Seçimleri Trump kazanırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında bir diyalog zemini var. Aralarında bir kimya var ve iki liderin arasındaki kimya ilişkiler için olduukça önemli. Son 4 yılda Trump dönemi çok parlak bir dönem olarak geçmedi. Ama Amerikan Kongresi istediği yaptırımları bir türlü yaptıramadı. Mesela Kongre'nin uygulamak istediği yaptırımları Başkan Trump uygulamadı. Başkanının orada krizin derinleşmesini engelleyici bir rolü oldu.
Biden nasıl bir politika izler?
Biden seçilmesi durumunda bir çok dış politika dosyasını başkalarına delege edecek. Bu kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında oldukça negatif düşüncelere sahip kişiler. Ancak Türkiye bölgesel aktör. Ve bu aktör Doğu Akdeniz'den Libya'ya Suriye'den Irak'a ve Dağlık Karabağa her yerde etkili. Türkiye'nin tamamen kaybedilmesinin jeopolitik ve stratejik sonuçları ve maliyeti göze alınır mı.
Bu önemli bir soru.
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
Joe Biden Rusya'ya karşı politika izlerken, Türkiye'siz bunu yapabilir mi?
Biden'a göre en büyük tehdit Rusya... Amerika, Türkiye olmadan Karadeniz, Dağlık Karabağ konusunda bir politika geliştirmesi ve istediklerini yapması oldukça zor. Hem NATO'ya önem veren ve hem de Rusya'yı tehdit olarak gören Biden yönetiminin bunları başarabilmesi mümkün değil.