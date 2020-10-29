COVİD-19'UN NEDEN OLDUĞU FELCİN ÖLÜM RİSKİ İKİ KAT DAHA FAZLA

Diğer taraftan, uzmanlar felç görülme riskinin cinsiyetler arasında ayrım göstermediğini, ancak Covid-19'lu felç hastalarının, virüsü taşımayan felç hastalarına göre ölüm riskinin iki kat fazla olduğunu ifade etti.

Covid-19 nedeniyle felç geçirenlerde ölüm oranın yüzde 31,5 olduğu açıklandı. Buna karşın Covid-19 olmayan felç hastalrında ölüm oranın yüzde 12 olduğu görüldü.

Bilim insanları, Covid-19'un neden felce sebep olduğunu net bir şekilde açıklamak için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, yaygın olarak, corona virüsün sebep olduğu kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası ana neden olarak görülüyor.