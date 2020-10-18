Yargıtay, kilidi değiştirip eşini eve almayan kocayı suçlu buldu. Beraat kararını bozdu.

KATLiAM GiBi

İzmir'de bir kişi daha sahte içkiden can verdi. 11 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

KOÇ DA CORONA

KOÇ Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'daki davette Coronavirüs kaptı. Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞARKI SAVAŞI

Adana'daki bir restoranda iki grup, "Size daha çok şarkı çalındı" diye kapıştı. Bıçaklanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

NARGÜL'ÜN CANI 18 YIL

Konya'da Ahmet Ünal, ayrıldığı sevgilisi Nargül Ünver'i sokak ortasında başından vurarak katletti. 18 yıl hapis cezası verildi.

İŞ CİNAYETİ

Manisa Soma'da bir madenin işletme müdürü Tuncay Çelik, iş isteyen G.A. (27) ile görüştü. Çıkan tartışmada bıçakla öldürüldü.