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    • 18.10.2020 Gazete
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    Kapı kilidi kriteri ('den gelişmeler)

    Yargıtay, kilidi değiştirip eşini eve almayan kocayı suçlu buldu. Beraat kararını bozdu.

    Kapı kilidi kriteri

    Yargıtay, kilidi değiştirip eşini eve almayan kocayı suçlu buldu. Beraat kararını bozdu.

    KATLiAM GiBi
    'de bir kişi daha sahte içkiden can verdi. 11 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

    KOÇ DA CORONA
    KOÇ Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'daki davette Coronavirüs kaptı. Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ŞARKI SAVAŞI
    'daki bir restoranda iki grup, "Size daha çok şarkı çalındı" diye kapıştı. Bıçaklanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

    NARGÜL'ÜN CANI 18 YIL
    'da Ahmet Ünal, ayrıldığı sevgilisi Nargül Ünver'i sokak ortasında başından vurarak katletti. 18 yıl hapis cezası verildi.

    İŞ CİNAYETİ
    Soma'da bir madenin işletme müdürü Tuncay Çelik, iş isteyen G.A. (27) ile görüştü. Çıkan tartışmada bıçakla öldürüldü.

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    Haberler Güncel Kapı kilidi kriteri (Türkiye'den gelişmeler)