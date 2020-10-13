Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebilecek.