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    • 12.10.2020 Gazete
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    Geleceğe tohum ektik! ’ın himayesinde yürütülen ‘’ projesi hayata geçirilecek

    , ‘’na sahip çıkma kararı aldı. Başkan ’ın eşi ’ın başlattığı seferberlik, meyvesini vermeye başladı.

    Geleceğe tohum ektik

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde bulunan "ata tohumlarını" 4 Eylül'de tutanakla aldı.

    Benzer şekilde depo ve laboratuvarlarındaki örneklerin de alınacağı açıklandı. Daha önce izinli ya da izinsiz toplanmış tohum, bitki, böcek, mantar, mikroorganizma veya bunlara ait parça kalıntıları, saç, toprak, sediman gibi örneklerin tek bir merkezde toplanacağı hatırlatıldı.

    İngiliz , el konulan tohumlarla ilgili, kışkırtıcı yayın yaptı. Ancak bu işlemin, ve 'nca 3 Eylül 2019'da yayınlanan "Yerel tohumlar kamu malıdır" genelgesine göre yapıldığı hatırlatıldı.

    Arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucunda elde edilen arkeobotanik örneklerin nereye götürüldüğü ve saklandığı takip ediliyor ve biliniyor

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    Haberler Güncel Geleceğe tohum ektik! Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Ata Tohumu’ projesi hayata geçirilecek