Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde bulunan "ata tohumlarını" 4 Eylül'de tutanakla aldı.

Benzer şekilde Koç Üniversitesi depo ve laboratuvarlarındaki örneklerin de alınacağı açıklandı. Daha önce izinli ya da izinsiz toplanmış tohum, bitki, böcek, mantar, mikroorganizma veya bunlara ait parça kalıntıları, saç, toprak, sediman gibi örneklerin tek bir merkezde toplanacağı hatırlatıldı.

İngiliz The Times, el konulan tohumlarla ilgili, kışkırtıcı yayın yaptı. Ancak bu işlemin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 3 Eylül 2019'da yayınlanan "Yerel tohumlar kamu malıdır" genelgesine göre yapıldığı hatırlatıldı.

Arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucunda elde edilen arkeobotanik örneklerin nereye götürüldüğü ve saklandığı takip ediliyor ve biliniyor