İşimiz yaş! (Ülkemizden ve dünyadan koronavirüs manzaraları)

Dünya , Coronavirüs salgınını bitirmek için harekete geçti. Aşı çalışmaları ile ilgili haberler geldi. Virüsle ilgili araştırmalar da bitmek bilmedi. Son gelen araştırmanın sonucu ise oldukça ilginçti. Almanya'daki RWTH Aachen Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, gözyaşı incelendi. Araştırma sonrası gözyaşında Coronavirüs'e neden olan SARSCoV2' nin bulunduğu belirtildi.

Çalışmayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şunları söyledi: Hasta kişilerin gözyaşına veya gözyaşının silindiği mendil ve peçeteye dokunulmamalı. Bununla birlikte kontakt lens kullanan kişiler, güvenli kontakt lens kullanım kurallarına ve el yıkama başta olmak üzere temizlik kurallarına dikkat etmeyi sürdürmeli.

TEHLİKE SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferansla katıldığı 9. Sağlık Zirvesi'nde açılış konuşmasını yaptı. "Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" dedi. Öte yandan dün 1.615 kişiye Covid-19 hastalık teşhisi konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti. 1.398 kişi ise iyileşti.

OKUL ÖNCESİNE 5 GÜN EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim'de başlayacak 2. aşamanın detaylarını paylaştı. Buna göre okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak. Lise hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime okul yönetimi karar verecek.

SÜPER MUHTAR

İstanbul'da Eyüpsultan İlçesi'nin Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, mahallesi için 7/24 çalışıyor. Covid-19 nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşların alışverişini yapıyor. "Kaymakamlıktan mahallemizdeki hastaların listesi geliyor. Bu liste doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyoruz" dedi.

NEFES NEFESE

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. Ali İrfan Baran, Coronavirüs'ü atlatan hastaların yaşadıklarını anlattı: Solunum sıkıntısı çeken ve nefes alamayan hastalar bizi çok etkiledi. Nefessiz kalan hastaların yalvarışları çok üzüyor. Vatandaşlarımız tedbirleri kesinlikle elden bırakmasın. Maalesef virüsün öldürücülüğü devam ediyor.