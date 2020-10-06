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    • 06.10.2020 Gazete
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    Başkan yüz yüze eğitim kararını açıkladı! 'de başlıyor

    Başkan , salgının kontrol altına alındığını açıkladı: 2-3-4-8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallara uyumla yüz yüze eğitime geçilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün 'de toplandı. Kabineden sonra Başkan Tayyip Erdoğan, çok önemli açıklamalarda bulundu:

    500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık.

    5 aşı, insan çalışma safhasına yaklaştı. Önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacak.

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız karşılıksız ödemeler 38 milyar liraya ulaştı.

    Eğitim daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Bugün kapsamı genişletme kararı aldık.

    İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: 12 Ekim'de tüm ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların okullarını açıyoruz.,

    STOLTENBERG'İ KABUL ETTİ
    Başkan Erdoğan, Genel Sekreteri Stoltenberg'i Külliye'de kabul etti. Stoltenberg, " için ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim kararını açıkladı! 12 Ekim'de başlıyor