Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Külliye'de toplandı. Kabineden sonra Başkan Tayyip Erdoğan, çok önemli açıklamalarda bulundu:

500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık.

5 aşı, insan çalışma safhasına yaklaştı. Önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacak.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız karşılıksız ödemeler 38 milyar liraya ulaştı.

Eğitim daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Bugün kapsamı genişletme kararı aldık.

İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: 12 Ekim'de tüm ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların okullarını açıyoruz.,

STOLTENBERG'İ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Külliye'de kabul etti. Stoltenberg, "Doğu Akdeniz için ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük" dedi.