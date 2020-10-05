Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugünkü kabine toplantımızda koronavirüsten, iç ve dış olaylardan spora kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizi de olumsuz etkilemektedir. Hamdolsun her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Salgın sürecinde sağlık altyapımız, sistemimiz, teşhis ve tedavi protokolleri ile takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk.

İSTEMEZÜKÇÜ ZİHNİYETE TEPKİ

Millitemizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersizleştirme gayretinde olanlar, muarrızlarımıza malzeme sağlamayı misyon eden bir güruh her konuda olduğu gibi burada da ortaya çıktı. Ülkemiz pekçok alanda çifte standarda maruz kalır, bunlar karşımızdakilerle birlikte hareket eder. Ekonomimize tuzaklar kurulur, felaket tellallığı ile hasımlarımızın değirmenine su taşır.

Hastane açarız, beğenmezler. Fabrika açarız, kulp takarlar, Yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırlar. Halbuki böyle bir dönemde dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya, sivil toplum gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır. Bu anlayışının ülkemizde de bir an önce tesisini temenni ediyoruz.

Aslına bakarsanız bu hizmetlerden en çok faydalananlardır. Konya'da şehir hastanemizin açılışını yaptık. Salgın döneminde sadece İstanbul'da donatılmış 5 hastaneyi hizmete sunduk. Her türlü yapıcı tenkide saygımız vardır. Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı, ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Karşımızdakilerin de aynı anlayışa sahip olmaları şartıyla herkese kalbimiz ve kapımız açıktır.

Salgın ve güvenlik konuları siyasi tartışamların dışında tutulmalıdır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

İlk okul 2.3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatıyoruz.

Detaylar gelecek...