Aman buna dokunmayın yanarsınız! Kimse bilmiyor 73000 TL ceza yiyince öğreniyor!

ZAMBAK NEDİR?

Zambak, zambakgiller (Liliaceae) familyasının Lilium cinsinden genellikle soğan ile üreyen mevsimlik çiçekli bitkilerin adıdır. Zambakgiller familyasında bu cinse ait 110 civarında bitki türü vardır. Genellikle bahçe ve süs bitkisi olarak kullanılır, bazı soğanlı türleri de insanlar tarafından yenilebilir. Bu cinse ait zambak türü asıl zambaktır, isminde zambak geçen başka bitkiler de olmasına rağmen onlar diğer gruplara aittir. Zambak bitkisinin çiçekleri kimi ülke mutfaklarında besin olarak tüketilmektedir.

Türleri

Lilium albanicum

Lilium amabile

Lilium amoenum

Lilium anhuiense

Lilium arboricola

Lilium auratum – Altın ışınlı Japon zambağı

Lilium bakerianum

Lilium bolanderi

Lilium bosniacum - Bosna zambağı

Lilium brevistylum

Lilium brownii

Lilium bulbiferum – Portakal zambağı

Lilium callosum

Lilium canadense – Kanada zambağı

Lilium candidum – Ak zambak

Lilium carniolicum

Lilium catesbaei

Lilium cernuum

Lilium chalcedonicum – Sarıklı zambak

Lilium ciliatum – Tüylü(Kirpikli) zambak

Lilium columbianum

Lilium concolor

Lilium dauricum

Lilium davidii

Lilium distichum

Lilium duchartrei

Lilium fargesii

Lilium floridum

Lilium formosanum

Lilium grayi

Lilium habaense

Lilium hansonii

Lilium heldreichii

Lilium henrici

Lilium henryi – Henry zambağı

Lilium huidongense

Lilium humboldtii – Humboldt zambağı

Lilium iridollae

Lilium jankae

Lilium jinfushanense

Lilium kelleyanum

Lilium kelloggii

Lilium lancifolium (L. tigrinum) – Kaplan zambağı

Lilium lankongense

Lilium ledebourii

Lilium leichtlinii

Lilium leucanthum

Lilium lijiangense

Lilium longiflorum – Paskalya zambağı

Lilium lophophorum

Lilium maritimum

Lilium martagon – Türk zambağı

Lilium matangense

Lilium medeoloides

Lilium medogense

Lilium michauxii – Carolina zambağı

Lilium michiganense – Michigan zambağı

Lilium monadelphum

Lilium nanum

Lilium neilgherrense

Lilium nepalense

Lilium occidentale

Lilium orientale

Lilium oxypetalum

Lilium papilliferum

Lilium paradoxum

Lilium pardalinum – Panter zambağı

Lilium parryi

Lilium parvum

Lilium philadelphicum – Odun zambağı

Lilium pinifolium

Lilium pomponium

Lilium primulinum

Lilium pumilum – Kore zambağı

Lilium pyrenaicum

Lilium pyrophilum

Lilium regale – Regal zambağı

Lilium rhodopaeum

Lilium rosthornii

Lilium rubescens

Lilium saccatum

Lilium sargentiae

Lilium sempervivoideum

Lilium sherriffiae

Lilium souliei

Lilium speciosum – Japon zambağı

Lilium stewartianum

Lilium sulphureum

Lilium superbum

Lilium taliense

Lilium tianschanicum

Lilium tsingtaı