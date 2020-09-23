Aman buna dokunmayın yanarsınız! Kimse bilmiyor 73000 TL ceza yiyince öğreniyor!

Dünya genelinde koruma altına alınan kum zambağının ticari maksatla sökülmesine getirilen ceza bir servet değerinde. Peki Kum zambağı nedir? Nerelerde yetişir? Neden değerli? Cezası ne kadar? Kum zambağı (Pancratium maritimum), nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40–45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona tepallerin 2 / 3 ü kadardır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.
73 BİN TL CEZASI VAR!
Nesli tükenme tehlikesi altındaki ve dünya doğal koruma birliği tarafından koruma altına alınan nerglisliler familyasına ait kum zambakları, beyaz renkleriyle sahilleri gelinlik gibi süslüyor. Görüntüsüyle görenleri kendisine hayran bırakan kum zambaklarının sökülmesi, ticaretinin yapılması ya da yurt dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin lira para cezası kesiliyor. Ayrıca sahilde zambakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen tabelalar ile kum zambaklarının korunması gerektiği, ilgili yasağa uymayanların istisnasız para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
KUM ZAMBAĞI NEDİR?
Kum zambağı (Pancratium maritimum), nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür.
Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40–45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona tepallerin 2 / 3 ü kadardır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.
Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadenizin güney kıyılarında yetişir. Türün nesli tehlike altındadır. Türkiye'de bulunan zambakların ülke dışına çıkarılması suçtur. Türe yönelik en önemli tehdit, kıyı bölgelerinde hızla yayılan yazlık konutlardır.
ZAMBAK NEDİR?
Zambak, zambakgiller (Liliaceae) familyasının Lilium cinsinden genellikle soğan ile üreyen mevsimlik çiçekli bitkilerin adıdır. Zambakgiller familyasında bu cinse ait 110 civarında bitki türü vardır. Genellikle bahçe ve süs bitkisi olarak kullanılır, bazı soğanlı türleri de insanlar tarafından yenilebilir. Bu cinse ait zambak türü asıl zambaktır, isminde zambak geçen başka bitkiler de olmasına rağmen onlar diğer gruplara aittir. Zambak bitkisinin çiçekleri kimi ülke mutfaklarında besin olarak tüketilmektedir.
Türleri
Lilium albanicum
Lilium amabile
Lilium amoenum
Lilium anhuiense
Lilium arboricola
Lilium auratum – Altın ışınlı Japon zambağı
Lilium bakerianum
Lilium bolanderi
Lilium bosniacum - Bosna zambağı
Lilium brevistylum
Lilium brownii
Lilium bulbiferum – Portakal zambağı
Lilium callosum
Lilium canadense – Kanada zambağı
Lilium candidum – Ak zambak
Lilium carniolicum
Lilium catesbaei
Lilium cernuum
Lilium chalcedonicum – Sarıklı zambak
Lilium ciliatum – Tüylü(Kirpikli) zambak
Lilium columbianum
Lilium concolor
Lilium dauricum
Lilium davidii
Lilium distichum
Lilium duchartrei
Lilium fargesii
Lilium floridum
Lilium formosanum
Lilium grayi
Lilium habaense
Lilium hansonii
Lilium heldreichii
Lilium henrici
Lilium henryi – Henry zambağı
Lilium huidongense
Lilium humboldtii – Humboldt zambağı
Lilium iridollae
Lilium jankae
Lilium jinfushanense
Lilium kelleyanum
Lilium kelloggii
Lilium lancifolium (L. tigrinum) – Kaplan zambağı
Lilium lankongense
Lilium ledebourii
Lilium leichtlinii
Lilium leucanthum
Lilium lijiangense
Lilium longiflorum – Paskalya zambağı
Lilium lophophorum
Lilium maritimum
Lilium martagon – Türk zambağı
Lilium matangense
Lilium medeoloides
Lilium medogense
Lilium michauxii – Carolina zambağı
Lilium michiganense – Michigan zambağı
Lilium monadelphum
Lilium nanum
Lilium neilgherrense
Lilium nepalense
Lilium occidentale
Lilium orientale
Lilium oxypetalum
Lilium papilliferum
Lilium paradoxum
Lilium pardalinum – Panter zambağı
Lilium parryi
Lilium parvum
Lilium philadelphicum – Odun zambağı
Lilium pinifolium
Lilium pomponium
Lilium primulinum
Lilium pumilum – Kore zambağı
Lilium pyrenaicum
Lilium pyrophilum
Lilium regale – Regal zambağı
Lilium rhodopaeum
Lilium rosthornii
Lilium rubescens
Lilium saccatum
Lilium sargentiae
Lilium sempervivoideum
Lilium sherriffiae
Lilium souliei
Lilium speciosum – Japon zambağı
Lilium stewartianum
Lilium sulphureum
Lilium superbum
Lilium taliense
Lilium tianschanicum
Lilium tsingtaı