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    • 23.09.2020 10:57
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    Aman buna dokunmayın yanarsınız! Kimse bilmiyor 73000 TL ceza yiyince öğreniyor!

    Dünyada ve Türkiye'de nadir görülen Kum Zambağı, koruma altına alındı. Özellikle ticari amaçla sökülmesine rekor ceza kesilen bu doğal güzelliğin neslinin korunması için bazı çalışmalar yürütülüyor. Kum zambağı nedir? Nerelerde yetişir? Neden değerli? Cezası ne kadar? Zambakların sökülmesi, ticaretinin yapılması ya da yurt dışına çıkartılmaya çalışılması halinde bitki başına 73 bin TL ceza uygulanacak. Nesli tükenme tehlikesi altındaki ve dünya doğal koruma birliği tarafından koruma altına alınan nerglisliler familyasına ait ları, beyaz renkleriyle sahilleri gelinlik gibi süslüyor.

    takvim.com.tr
    Aman buna dokunmayın yanarsınız! 73000 TL cezası var

    Dünya genelinde koruma altına alınan kum zambağının ticari maksatla sökülmesine getirilen ceza bir servet değerinde. Peki Kum zambağı nedir? Nerelerde yetişir? Neden değerli? Cezası ne kadar? Kum zambağı (Pancratium maritimum), nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40–45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona tepallerin 2 / 3 ü kadardır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.

    73 BİN TL CEZASI VAR!

    Nesli tükenme tehlikesi altındaki ve dünya doğal koruma birliği tarafından koruma altına alınan nerglisliler familyasına ait kum zambakları, beyaz renkleriyle sahilleri gelinlik gibi süslüyor. Görüntüsüyle görenleri kendisine hayran bırakan kum zambaklarının sökülmesi, ticaretinin yapılması ya da yurt dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin lira para cezası kesiliyor. Ayrıca sahilde zambakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen tabelalar ile kum zambaklarının korunması gerektiği, ilgili yasağa uymayanların istisnasız para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.


    KUM ZAMBAĞI NEDİR?

    Kum zambağı (Pancratium maritimum), nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür.

    Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40–45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona tepallerin 2 / 3 ü kadardır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.

    Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadenizin güney kıyılarında yetişir. Türün nesli tehlike altındadır. Türkiye'de bulunan zambakların ülke dışına çıkarılması suçtur. Türe yönelik en önemli tehdit, kıyı bölgelerinde hızla yayılan yazlık konutlardır.

    ZAMBAK NEDİR?

    Zambak, zambakgiller (Liliaceae) familyasının Lilium cinsinden genellikle soğan ile üreyen mevsimlik çiçekli bitkilerin adıdır. Zambakgiller familyasında bu cinse ait 110 civarında bitki türü vardır. Genellikle bahçe ve süs bitkisi olarak kullanılır, bazı soğanlı türleri de insanlar tarafından yenilebilir. Bu cinse ait zambak türü asıl zambaktır, isminde zambak geçen başka bitkiler de olmasına rağmen onlar diğer gruplara aittir. Zambak bitkisinin çiçekleri kimi ülke mutfaklarında besin olarak tüketilmektedir.

    Türleri

    Lilium albanicum
    Lilium amabile
    Lilium amoenum
    Lilium anhuiense
    Lilium arboricola
    Lilium auratum – Altın ışınlı Japon zambağı
    Lilium bakerianum
    Lilium bolanderi
    Lilium bosniacum - Bosna zambağı
    Lilium brevistylum
    Lilium brownii
    Lilium bulbiferum – Portakal zambağı
    Lilium callosum
    Lilium canadense – Kanada zambağı
    Lilium candidum – Ak zambak
    Lilium carniolicum
    Lilium catesbaei
    Lilium cernuum
    Lilium chalcedonicum – Sarıklı zambak
    Lilium ciliatum – Tüylü(Kirpikli) zambak
    Lilium columbianum
    Lilium concolor
    Lilium dauricum
    Lilium davidii
    Lilium distichum
    Lilium duchartrei
    Lilium fargesii
    Lilium floridum
    Lilium formosanum
    Lilium grayi
    Lilium habaense
    Lilium hansonii
    Lilium heldreichii
    Lilium henrici
    Lilium henryi – Henry zambağı
    Lilium huidongense
    Lilium humboldtii – Humboldt zambağı
    Lilium iridollae
    Lilium jankae
    Lilium jinfushanense
    Lilium kelleyanum
    Lilium kelloggii
    Lilium lancifolium (L. tigrinum) – Kaplan zambağı
    Lilium lankongense
    Lilium ledebourii
    Lilium leichtlinii
    Lilium leucanthum
    Lilium lijiangense
    Lilium longiflorum – Paskalya zambağı
    Lilium lophophorum
    Lilium maritimum
    Lilium martagon – Türk zambağı
    Lilium matangense
    Lilium medeoloides
    Lilium medogense
    Lilium michauxii – Carolina zambağı
    Lilium michiganense – Michigan zambağı
    Lilium monadelphum
    Lilium nanum
    Lilium neilgherrense
    Lilium nepalense
    Lilium occidentale
    Lilium orientale
    Lilium oxypetalum
    Lilium papilliferum
    Lilium paradoxum
    Lilium pardalinum – Panter zambağı
    Lilium parryi
    Lilium parvum
    Lilium philadelphicum – Odun zambağı
    Lilium pinifolium
    Lilium pomponium
    Lilium primulinum
    Lilium pumilum – Kore zambağı
    Lilium pyrenaicum
    Lilium pyrophilum
    Lilium regale – Regal zambağı
    Lilium rhodopaeum
    Lilium rosthornii
    Lilium rubescens
    Lilium saccatum
    Lilium sargentiae
    Lilium sempervivoideum
    Lilium sherriffiae
    Lilium souliei
    Lilium speciosum – Japon zambağı
    Lilium stewartianum
    Lilium sulphureum
    Lilium superbum
    Lilium taliense
    Lilium tianschanicum
    Lilium tsingtaı
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