20 Eylül KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı açıldı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 2020-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler ÖSYM son dakika sınav sonuçları açıklanmasına çevrildi. Adaylar internetten '' KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Alan Bilgisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.



KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Önceki sınav dönemleri dikkate alındığında KPSS ÖABT soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülmektedir.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS ÖABT SORULARI ZOR MUYDU,KOLAY MIYDI? KPSS ÖABT 2020 NASILDI?



2020 KPSS ÖABT soruları ile ilgili adaylardan açıklamalar gelmeye başladı. Atılan tweetlerden bazıları şu şekilde:

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.



KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.



Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.



Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla "Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi", öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU

ÖABT'ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği