Sınavdan anladığım tek şey çok çalışmak gerekiyormuş #KPSS

Medulla oblongata'nın omurilik soğanı olduğunu bilmem, bence KPSS de atanmam için fazlasıyla yeterli #KPSS

Tarih öğretmeni olmak için girdiğim sınavda tüm umutlarım tarih oldu. #KPSS #ÖABT2020

Ben hayatım boyunca böyle zor sınav görmedim abi Göktürklerin geçim kaynağı ne olabilir resmen cevap kendinize yakın hissettiğinizi işaretleyiniz #KPSS

#KPSS çok basit sorular olmakla beraber hiç fikrimin olmadığı bilgi soruları da vardı. Bir sınav tecrübesi daha kazanmış olduk diyelim. Bir de selevkoslar daha önce de sorulmuştu sanki...

Bu kadar da ikilemde bırakamazsın be öabt #KPSS