Ya da nasıl yazılır? TDK yada birleşik mı yazılır ya da ayrı mı yazılır?

Yazım hataları en çok yapılanlar arasında yer alıyor. Yanlışlık yapmamak adına Ya da nasıl yazılır? Sorgulaması genellikle tercih ediliyor. TDK yada birleşik mı yazılır ya da ayrı mı yazılır? Sorusunun merak edilen yanıtını haberimizde derledik. Cümle içerisinde kullanışını da örneklerle bulabilirsiniz.
YA DA NASIL YAZILIR?
Günümüzde bazı bağlaçların yazımı konusunda hatalar yapılmaktadır. Bu hataların ana nedeni ise yeteri kadar kitap okunmamasıdır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan ya da bağlacı doğru yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
YA DA TDK DOĞRU YAZIMI
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre -da bağlacı ayrı olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu bağlacı birleşik olarak yazarak hata yapmaktadır.
Doğru Kullanım Hatalı Kullanım
Ya Da Yada
YA DA CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER
Seninle ya da sensiz bu yola devam edeceğim. Doğru
Bu akşam yada yarın akşam sinemaya gideceğiz. Yanlış