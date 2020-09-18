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    • 18.09.2020 12:07
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    Cümlelerin içerisinde yazarken ve konuşurken çok fazla kullanılan ? Sorusunun yanıtı merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. Bağlaç olan “ya da” nın doğru şekilde yazımını öğrenmek için özellikle Türk Dil Kurumu'nun (TDK) ziyaret ediliyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Ya da nasıl yazılır? TDK yada birleşik mı yazılır ya da ayrı mı yazılır?

    Yazım hataları en çok yapılanlar arasında yer alıyor. Yanlışlık yapmamak adına Ya da nasıl yazılır? Sorgulaması genellikle tercih ediliyor. TDK yada birleşik mı yazılır ya da ayrı mı yazılır? Sorusunun merak edilen yanıtını haberimizde derledik. Cümle içerisinde kullanışını da örneklerle bulabilirsiniz.

    YA DA NASIL YAZILIR?

    Günümüzde bazı bağlaçların yazımı konusunda hatalar yapılmaktadır. Bu hataların ana nedeni ise yeteri kadar kitap okunmamasıdır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan ya da bağlacı doğru yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    YA DA TDK DOĞRU YAZIMI

    Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre -da bağlacı ayrı olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu bağlacı birleşik olarak yazarak hata yapmaktadır.

    Doğru Kullanım Hatalı Kullanım

    Ya Da Yada

    YA DA CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

    Seninle ya da sensiz bu yola devam edeceğim. Doğru
    Bu akşam yada yarın akşam sinemaya gideceğiz. Yanlış
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