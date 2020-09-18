Ya da nasıl yazılır? TDK yada birleşik mı yazılır ya da ayrı mı yazılır?

YA DA NASIL YAZILIR?



Günümüzde bazı bağlaçların yazımı konusunda hatalar yapılmaktadır. Bu hataların ana nedeni ise yeteri kadar kitap okunmamasıdır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan ya da bağlacı doğru yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.



YA DA TDK DOĞRU YAZIMI



Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre -da bağlacı ayrı olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu bağlacı birleşik olarak yazarak hata yapmaktadır.



Doğru Kullanım Hatalı Kullanım



Ya Da Yada



YA DA CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER



Seninle ya da sensiz bu yola devam edeceğim. Doğru

Bu akşam yada yarın akşam sinemaya gideceğiz. Yanlış



