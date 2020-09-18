Koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulamaya konulan uzaktan eğitim süreci devam ederken, veli ve öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Özellikle ÖSYM tarafından birçok sınavın ileri bir tarihe ertelenmesiyle beraber, ilkokul, lise ve ortaokullarda sınavların nasıl organize edileceği ile ilgili yaşanan kafa karışıklığı dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, sınavlar nasıl olacak, sınavlar online mı olacak? Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil mi? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınav sistemiyle ilgili yaptığı açıklama.