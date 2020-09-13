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    • 13.09.2020 Gazete
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    'ın eşi Ece, ’ye saydırdı

    Piyanist , sözlerini farklı şekilde manşete taşıyan ’ye saydırdı. da, “Kendi kazanları kaynasın yeter” paylaşımını yaptı...

    Ece saydırdı

    Yeni kitabıyla ilgili gazetesine röportaj veren piyanist , sözlerinin manşete taşınma şekliyle ilgili sert tepki gösterdi. Provokatif haberleriyle birçok kesimin tepkisini çeken Sözcü'nün 'çarpıcı manşet tutkusu' nedeniyle kendisini hedef tahtasına koyduğunu belirtti. Eşi Ece Dağıstan da sosyal medyadan tepki gösterdi: "Yeni kitap röportajı yapmak üzere biri çıka geliyor... 224 sayfaya ancak sığdırabildiğin; savaşını verdiğin emeğini akıttığın yaşamına bir anda kendi bildiği gibi en hızlı yoldan pek de anlamadan ve anlamayı da istemeden kendi kara lekesini akıtıveriyor işte! Onun için önemli olan ne sensin ne de ben. Onun istediği belli, kazan kaynasın yeter ona. Ama sanırım bu sefer kendi kaynar kazanına kendi düştü... ve artık düşene üzülmemek bize yeter de artar oldu."

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