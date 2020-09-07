Bölümlere göre DGS üniversite taban-tavan puanları: Önlisans mezunlarının dört yıllık programlara geçişi için yapılan DGS sınavı bugün yapıldı. DGS sınavlarının yapılmasının ardından adaylar gözlerini DGS tercihlerine ve 4 yıllık üniversite taban ve taban puanlarına çevirdi. 9 Ağustos tarihindeki DGS sınavı sonrasında bugün sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversitelerin taban ve tavan puanları ile birlikte sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanları listesini araştırıyor. DGS tercihleri, ÖSYM tarafından puanlar belli olduktan sonra açıklanması beklenirken, DGS tercih kılavuzu üzerinden başvuru yapacak olanlar için sınav merkezinden 'Tablo-2' uyarısı geldi.
DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS boş kontenjanlar listesini bulabilirsiniz.
DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
DGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK
DGS tercihleri, ÖSYM tarafından puanlar belli olduktan sonra açıklanması beklenirken, DGS tercih kılavuzu üzerinden başvuru yapacak olanlar için sınav merkezinden 'Tablo-2' uyarısı geldi. Tablo 2 üzerinden başvuru yapacak olan öğrenciler, üniversite koşullarını sağlanamadığı taktirde başvurularının geçersiz olacağını açıkladı.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.
DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
- Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonramı yapacağım?
DGS'de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.
- Kaç tercih yapabilirim?
DGS tercih kılavuzu size 30 tercihe kadar seçim yapmanıza olanak tanır.
- Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?
Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.
- Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?
Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.
- Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?
Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.