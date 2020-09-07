DGS TERCİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

- Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonramı yapacağım?

DGS'de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.

- Kaç tercih yapabilirim?

DGS tercih kılavuzu size 30 tercihe kadar seçim yapmanıza olanak tanır.

- Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?

Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.

- Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?

Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.

- Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?

Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.