Adana Seyhan'da evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, önceki gece 03.30'da tartışmaya başladı. İddiaya göre darp edilen kadın, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı tüfek ile Hakan Özbek'e ateş açtı. Göğsüne saçmalar isabet eden adam, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kocanın öldüğünü belirledi. Katil zanlısı, polise teslim oldu.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞILDI'

"Kocam beni darp etti. Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti" diyen Fikriye Özbek, gözaltına alındı. Öldürmek maksatlı ateş etmediğini anlattı. Hakan Özbek'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.