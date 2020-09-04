Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Vurmasaydım o öldürecekti!

    Genç kadın, kocasını pompalı tüfekle vurdu. “Vurmasaydım, o beni öldürecekti” diye konuştu.

    Vurmasaydım o öldürecekti!

    Adana Seyhan'da evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, önceki gece 03.30'da tartışmaya başladı. İddiaya göre darp edilen kadın, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı tüfek ile 'e ateş açtı. Göğsüne saçmalar isabet eden adam, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kocanın öldüğünü belirledi. Katil zanlısı, polise teslim oldu.

    'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞILDI'
    "Kocam beni darp etti. Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti" diyen Fikriye Özbek, gözaltına alındı. Öldürmek maksatlı ateş etmediğini anlattı. Hakan Özbek'in cesedi, otopsi için Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Vurmasaydım o öldürecekti!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri