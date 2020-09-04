İdam cezası gelecek mi? İdam cezası son dakika açıklaması! İdam cezası ne zaman kaldırıldı?

İdam cezası gelecek mi? İdam cezası son dakika açıklamasının ardından idam cezası gelecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamasında 'Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim.' dedi. Peki; idam cezası nedir, nasıl uygulanır?
BAHÇELİ DE DEĞİNMİŞTİ!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.
Bahçeli, bir tarafta sıcak gündem ve gelişmeler yaşanırken, diğer tarafta şiddet, cinayet, taciz, tecavüz vakalarında artışlar gözlemlendiğini belirtti.
Bu tablonun alarm verici nitelikte olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"İnsanın kanını donduran, vicdanları kanatan, sabır ve tahammül ölçülerini berhava eden en ağır suçlara her gün şahit olunmaktadır. Gazetelerin üçüncü sayfaları, televizyon ekranları, internet siteleri, sosyal medya platformları feci ve felaket dolu haberlerle dolup, taşmaktadır. Kadına şiddetin yanı sıra çocukların güpegündüz kaçırılmaları, vahşete kurban edilmeleri, hatta cinsel istismara uğramaları maşeri vicdanı yaralarken, aynı zamanda büyük bir hüzne ve hüsrana da neden olmaktadır. Hükümetimizin ve özellikle İçişleri Bakanımızın olağanüstü çaba ve gayretine rağmen şiddet olaylarının, en küçük sebepten doğan silahlı kavga ve anlaşmazlıkların her an vuku bulması toplumsal huzur ve ruh halini vahim derecede rahatsız etmektedir. Sivil toplum kuruluşların, üniversitelerin, ahlak sahibi milli aydınların bu sancılı duruma duyarlılık göstermesi şarttır. Sabilerin, emzikli bebeklerin, henüz bıyığı terlememiş yavruların acımasızca katli insanım diyen herkesin kederlendirip yüreğini titretmektedir. Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır."
"Zulme suskunluk da zulümdür" diyen Bahçeli, bu karanlık tablonun devamının ise mümkün olmadığını savundu. Acilen ve mutlaka 'yasal, idari, sosyolojik, psikolojik ve manevi tedbirlerin sırasıyla alınarak tatbik ve temin edilmesi gerektiğini' kaydeden Bahçeli, "Mesele insan onuruyla ilgilidir, can ve mal güvenliğiyle ilişkilidir. Kalıcı ve köklü önlemleri almak ertelenemez bir mecburiyettir. İlk başta akla gelen ve makul bir şekilde tartışılmasında fayda bulunan cezai yaptırımların arttırılması, derinlikli ve tesirli hale getirilmesidir. Bu konuda 'idam cezası'nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur" ifadesini kullandı.
İDAM CEZASI NE ZAMAN KALKTI?
Türkiye'de 1984 yılından bu yana fiilen, 2004 yılından bu yana da hukuken idam yasağı kaldırıldı.
3 Ağustos 2002 tarihinde dönemin DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" beyanıyla idam cezasını kaldırdı.
15 Ocak 2003 tarihinde ise dönemin yeni iktidarı AKP hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Protokolü (barış halinde idam cezasının kaldırılması) imzaladı. 26 Haziran 2003 tarihinde de protokol TBMM tarafından onaylandı.
6. Protokol'de savaş ve yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş fiiller için ölüm cezasının öngörülebileceği ifadesi yer alıyordu. Bu ifade Avrupa Birliği 13. Protokol kabul edilerek kaldırıldı ve böylece idam cezası hiçbir koşulda uygulanamaz ilkesi benimsendi.