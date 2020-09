CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında bomba detaylar ortaya çıkıyor! Tele 1 FETÖ'cü Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ arasında sert bir polemik yaşandı. Özdemir'in, "TELE 1 kanalının arkasında kimlerin olduğu" yönündeki sorusuna net yanıt veremeyen Yanardağ, Özdemir için, "FETÖ yanaşması" ifadesini kullandı. Özdemir ise "Prensibim var dolandırıcılar ve kriminal insanlarla asla polemiğe girmem" diyerek tartışmayı kısa kesti.

Tartışma sonrası Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özbolat da Yanardağ hakkında flaş iddialarda bulundu.

Yurt Gazetesi'nin sahibi CHP'li Durdu Özbolat, Twitter üzerinden yönelttiği "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" sorularıyla Yanardağ'ı hırsızlıkla ve FETÖ'cülükle suçladı.

Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özbolat'tan kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap geldi. Durdu Özpolat'ın TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ve harcadığı paralarla ilgili anlattıkları gazeteci Cüneyt Özdemir'in "TELE 1'in arkasında kim var? Hangi para ile kuruldu?" sorularını gündeme getirmesi ile yeniden gündem oldu.







Gazeteden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Özbolat kendisini Necdet Saraç ve Birsen Temur aracılığıyla, işe ihtiyacı olduğu için tanımıştır. Yanardağ, milletvekili danışmanı olarak başladığı işte Özbolat'ın güvenini kazanarak TV'nin başına geçmeyi başarmıştır. Ancak TV henüz faaliyete geçmeden Merdan Yanardağ, Kıbrıs'ta bir TV kanalı alınmasını önermiş, Özbolat da Türkiye'de TV kanalı kapatılırsa Kıbrıs üzerinden yayınlara devam edilebileceğini düşündüğü için öneriyi kabul ederek Metin Şadi'den Kıbrıs AS TV'yi almıştır. Aradan 1 hafta geçtikten sonra Yanardağ, bazı belgelerle gelerek TV yanında bir de gazete kurulmasının çok iyi olacağını belirtmiş, yaptığı fizibilite çalışması ile ek bir maliyet olmayacağını taahhüt etmiştir.



Rapora göre gazetenin maliyeti en fazla 1 milyon doları bulmakta, tiraj ise 3 ayda 70 bine ulaşmakta idi. Özbolat bu teklifi de makul görmüş ve kabul etmiştir."







GAZETE İSMİNİ VE HAKLARINI ÜZERİNE TESCİLLETMİŞ!

"Gazete isminin Yurt olmasını Yanardağ önermiş, Özbolat ise kabul etmiştir. Ancak Yanardağ'ın Yurt ismini ve haklarını üzerine tescillettiği sonradan ortaya çıkmış, Özbolat ise aradaki güven bağına dayanarak bunu sorgulamamıştır. Kadroyu kurmaya başlayan Yanardağ, henüz yayın hayatına başlamayan TV kanalı için astronomik harcamalar yapmaya başlamış ve Özbolat bu harcamaları görünce sektörden çekilmeyi düşünmüştür. Fakat daha sonra güvendiği bir tanıdığının araya girmesi ile sektörde kalmaya karar vermiştir.



Merdan Yanardağ kadrosunu kurarken yakınlarını yüksek maaşlarla işe almaya başlamıştır. TV'nin başına geçen Yanardağ ise gazeteyi görünce TV'yi boşlamıştır. Günde 80 bin adet basılan gazetenin satışı 15 – 20 bin olsa da tirajın yüksek görünmesi için gazete alındığını Özbolat öğrenmiştir. Yaklaşık 30 – 35 bin gazete hurdaya, gelirleri de başkalarına gitmiştir. Daha sonra cezaevine girip çıkan Merdan Yanardağ, tekrar Özbolat'ın yanına gelmiş, gazete ve TV'nin başına geçmiştir.



Gazete çalışanlarının bir kısmının sendikalı olmak istemesi üzerine Merdan Yanardağ bu duruma olumsuz bakmış, Özbolat ise sendikaya evet diyeceklerini açıklamıştır. Özbolat'ın gazete dağıtımını Yay-Sat'a aktarması üzerine sendika imzası günü Yanardağ 24 saat içinde işten ayrılmıştır. Giderken yazarları da çağırmış, internet şifrelerini de alarak gazetenin çıkmaması için elinden geleni yapmıştır. "



KAYNAK FETÖ'CÜ AKIN İPEK'TEN

"Şu an Merdan Yanardağ'ın başında olduğu abc gazetesi ve Barış TV 15 Temmuz ertesinde kapatılmıştır. Zira Akın İpek'ten para aldıkları ortadadır. Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır, bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır. ABC ve Tele1 17 Haziran 2020'de kapatıldıktan sonra nasıl açıldı? Her yerden baskı olduğunu, kaynağın olmadığını söylerken kapatılan kanalını ve gazeteni nasıl ve hangi yollarla açtırabildin?"





TWITTER'DAN TEK TEK AÇIKLADI

Durdu Özpolat kendisi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası Merdan Yanardağ'a cevap verdiği tweetler paylaştı. İşte Özpolat'ın Yurt Gazetesi hesabından yazdığı o olay tweetler;

- ''Ben Durdu Özbolat, Merdan Yanardağ'ın bu akşamki sözlerine cevabımdır. Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele 1'in kaynağı nedir onu açıkla.

- Merdan Yanardağ televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti, borçlarla boğuşan biz mi dolandırıcıyız yoksa batırdığı gazetenin arkasından "maaş gaspçısı" diye konuşanlar mı dolandırıcı?

- Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın?

- Yurt Gazetesi çalışanlarının maaşlarını kaynağım belli olduğu için ödeyemediğim zamanlar oldu ama borcumu hem çalışanlarıma hem piyasaya ödedim, ödemeye de devam ediyorum.

- Yurt Gazetesi'nde çalışan ve ne maaş aldıkları belli olan 210 personel vardı. Sen başkasının kesesiyle patronluk yaptın ama şu an her birine aylık 5 bin dolar verebiliyor musun? Ben bunu belgelerle ispat ederim, sen yalanlarını ispatlayabilir misin?

Merdan Yanardağ 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası Kürtçü, Ergenekoncu, Hazirancı, FETÖ'cü… Bu nasıl çizgi?'





- Yurt Gazetesi'nin aylık gideri (Türksat, maaşlar ve TV) 100 bin dolar, Yanardağ'ın şahsına verdiğimiz 528 bin şahsına ve gazete için 25 milyon doların idaresi Yanardağ'ın elindeydi. Kaynağımızın belli olduğu bu paralar nereye gitti? ( ödemenin belgeleri mevcuttur)



- Ben Durdu Özbolat olarak Merdan Yanardağ'a televizyonunu hangi parayla kurduğunu soruyorum, o bana cevap vermektense hakaret ediyor. Tam bir suçlu psikolojisi ile verilen bu tepkinin altında yatan nedeni sorgulamayı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

DURDU ÖZBOLAT RÖPORTAJDA NELER SÖYLEMİŞTİ

Durdu Özpolat, Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ile ilgili 28 Kasım 2019 günü verdiği röportajda şunları söylemişti:

Necdet Saraç ve Birsen Temur bana gelerek, işsiz bir gazeteci arkadaşlarının işe ihtiyacı olduğunu ve milletvekili danışmanı olarak istihdamı önerisini rica ettiler. Ben de kırmadım. Merdan Yanardağ'a TV'nin başına geçmesi önerisinde bulundum. Ve Merdan Yanardağ TV'nin başına geçmiş oldu. TV daha faaliyete geçmeden Merdan Yanardağ bana Kıbrıs'tan bir TV satın almamı önerdi. Önerisi mantıklıydı. Çünkü bu muhalif TV kapatılırsa yurt dışından yayın yapan bir TV kanalı olsun istedim. Metin Şadi'ye ait olan Kıbrıs AS TV'yi satın aldım.

Bir hafta sonra, Merdan Yanardağ hâlâ bende mevcut olan bir dosya ile geldi. TV'nin yanında ulusal bir gazete kurma fikrinin çok iyi olacağını söyledi. Yaptığı fizibilite raporunda gazete 500 bin dolara mal oluyordu. En fazla bu rakam bir milyon doları bulacağını söyleyerek, tirajın üç ayda 70 bine ulaşacağını ve başka da bir maliyeti olmayacağı teminatını veriyordu. Bu fikri kabul ettim.

İsim üzerinde tartıştık. Merdan Yanardağ YURT ismini önerdi. Ben de kabul ettim. Meğerse YURT ismi ve haklarını üzerine tescillemiş. Bunu sorgulamadım. Merdan Yanardağ kadroyu kurmaya başladı. Daha gazete ve TV yayın hayatına geçmeden anormal bir mali harcamayla işe başladı. Tabloyu görünce vaz geçmek istedim. Fakat sözüne itibar ettiğim bir şahıs böyle bir medya grubuna ihtiyaç olduğu konusunda beni ikna etti.

Gazete 2011 sonu ile 2012 yılı başında yayın hayatına başladı. TV için gelen Merdan Yanardağ gazete ile meşgul oldu. TV'yi unuttu. Şimdiki eşi dâhil, yakınlarını yüksek maaşlarla işe başlattı. Günde 80 bin gazete basıyordu. Satış da 15-20 bin idi. Ama sonradan öğrendim ki, tirajı 55 bin göstermek için, bayiden gazete satın almışlar. Günde 30-35 bin gazete hurdaya, hurda geliri de başkalarına gitmiş.

Merdan Yanardağ tekrar geldi. 'Patron bu gazeteyi ve TV'yi kurtaralım. Bana bir fırsat daha ver. Gazeteyi üç ayda 13 bin olan 20 bin, 6 ayda 25 bin tiraja çıkaracağım' diye bir sözleşme imzaladık. Karşılığında 150 bin dolarlık bir teminat senedi istedi. Sözleşmeyle birlikte senedi şahitler önünde imzaladık.

Her gün tiraj artıyor. Viski ve şampanyalar patlıyor. Meğerse bayiden aldığı gazeteleri, bir hurdacı ile anlaşarak paketi açılmadan yolluyormuş. Bunu tespit ettim. Kendisine söyledim. Gazete çalışanlarından bir grup sendikalı olmasını istiyordu. Merdan Yanardağ da buna razı olmadığımı söylüyormuş. O gün Merdan Yanardağ ve çalışanları topladım. Sendikaya evet diyeceğimizi söyledim. Bu hoşuna gitmedi.

Dağıtımı da Yay Sat'a aktardım. Tiraj satın alamayacağını anlayınca, sendika imzası günü gayri ahlaki bir davranışla 24 saatte gazeteden ayrıldı. Yazarları istifaya çağırdı. İsim hakkını almıştım. Ama internet şifrelerini götürdü. İşi kilitledi. Gazetenin çıkmaması için elinden geleni yaptı. Teminat senedini evime haciz gönderdi. Halen mahkemeliğiz.

BENDE 2 BİN LİRA MAAŞLA ÇALIŞAN ADAM MEDYA PATRONU OLDU

Netice, benden 2 bin lira maaş ile iş isteyen Merdan Yanardağ medya patronu oldu.

Merdan Yanardağ alçaklıkta sınır tanımadı! CHP'li İBB'nin fonladığı TELE 1'de Abdülhamid Han'a hakaret ettiler...