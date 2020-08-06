YKS tercih ekranı açıldı. YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte ais.osym.gov.tr adresinden üniversite tercihleri alınmaya başlandı. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. YKS tercihleri ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini ÖSYM 'ye ileterek tercih işlemlerini yapacak. YKS tercihleri için ücret ödeme yok. Tercihler ücretsiz yapılıyor. Adaylar, üniversitelerin taban puanlarını başarı sıralamalarını dikkate alacak ve aynı zamanda YÖK Atlas tercih robotu da yardımcı olacak. TYT puanı 150 üzeri olan adaylar; Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL türlerinden tercih yapabilecek. ais.osym.gov.tr YKS tercih sayfasına giren öğrenciler tercihlerini bireysel olarak tamamlayacak.
YKS TERCİH EKRANI AÇILDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılan açıklamada tercih ekranının açıldığına yer verildi. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini yapacak.
ÖSYM AİS üzerinden yayımlanan ekran şu şekilde:
İşte adım adım tercih ekranı:
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada 2020 - YKS Tercih yazan yere tıklayın ve TERCİH YAP yazan linke tıklayın.
Daha sonra TC kimlik numaranız ve şifrenizle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi 'ne giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda tercih kodlarını girerek tercihlerinizi ÖSYM 'ye bildirin.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS tercihleri ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini ÖSYM 'ye ileterek tercih işlemlerini yapacak. YKS tercihleri için ücret ödeme yok. Tercihler ücretsiz yapılıyor.
YKS TERCİHLERİ SONRASI KAYITLAR
2020 YKS yerleştirmelerinin yapılmasının ardından üniversitelere kayıtlar yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada üniversiteyi kazananların kayıtlarını yapacakları tarihlere şu şekilde yer verildi:
Üniversite kayıtları için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında,
Şahsen evrak teslimi ile yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercihleri 14 Ağustos günü sona erecek ve üniversiteler için ilk kayıt işlemleri 29 Ağustos 'ta başlayacak.
Üniversite kayıt tarihlerine göre baktığımızda YKS tercih sonuçlarının 21 ya da 24 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİNDE TERCİH HAKKI KAÇ TANE 2020
Üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adaylar tercih işlemlerinde izlemeleri gereken adımlarını merak ediyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar tercihlerini sadece elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.
Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmaktadır.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yapılan 2020-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.
YKS PUAN DAĞILIMI
YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.
Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.
TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:
"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."
AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:
"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."
Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.
TERCİH İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ PUAN GEREKLİ?
2020-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2020 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.
Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
2019 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2019'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.