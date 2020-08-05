ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU GÜNCELLENDİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih robotunun güncellendiği ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin erişimine açılacağı bildirildi. Yayımlanan tercih robotunda adaylar, YKS 'de aldığı puana göre tercih edebilecekleri bölümleri görebilmektedir.

TYT puanı ile 2 yıllık bir üniversite yazmak isteyen bir aday , YÖK Atlas tercih robotunda TYT puan türünü seçerek tercih edebileceği bölümlere bakabilir. Arama yaptıktan sonra yukarıdaki gibi bölümler , puana göre sıralanır ve önce en yüksek puanlar size gösterilir. Sayfaları geçerek puanınıza göre tercih edebileceğiniz bölümlere ve üniversitelere bakabilirsiniz.