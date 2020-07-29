Arefe günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz Perşembe eczaneler (bugün) açık mı?

AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246).

ARİFE NEDİR?

Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arife denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arife günü Arafat'ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır. Bu ibadet bir Gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arife gününün doğru olmasına bağlıdır. Bu ibadet bir gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arife gününün doğru olmasına bağlıdır. Arabi aylar gökteki hilalin görülmesi ile başlar. Hilalin görülmesi hesap ile anlaşılan gün veya bir sonraki gündür. Hiçbir zaman bir önceki gün değildir.



