Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.07.2020 21:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2020 21:05
    ABONE OL

    27 Temmuz çekiliş sonuçları duyuruldu mu? Bugün On Numara'da o sayılar...

    27 Temmuz çekiliş sonuçları bu saatler merakla sorgulanıyor. Şans oyunları oynayanlar sonuçları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri her gün yapılan şans oyununda kazanan sayılar merak konusu oldu. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen çıkmayınca 125 bin 330 lira 42 kuruş devretti. Peki, 27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu mu? İşte On Numara'da kazanan sayıların listesi

    27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu

    27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları günün bu saatlerinde merak konusu oldu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu bağlamda günün kazanan şanslı sayılarını merak edenler sonuçları sorguluyor. İşte 27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

    27 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    On Numara'da kazanan numaralar 22.15'te gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. MPİ tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

    On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

    İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

    DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 949'uncu çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 9, 11, 17, 18, 24, 28, 32, 33, 38, 41, 47, 51, 52, 62, 70, 74, 75, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.

    Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 125 bin 330 lira 42 kuruş devretti.

    Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen 1 kişi, 258 bin 396 lira 72 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
    Haberler Güncel 27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu mu? Bugün On Numara'da o sayılar...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri