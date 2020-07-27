27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları günün bu saatlerinde merak konusu oldu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu bağlamda günün kazanan şanslı sayılarını merak edenler sonuçları sorguluyor. İşte 27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları
27 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
On Numara'da kazanan numaralar 22.15'te gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. MPİ tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 949'uncu çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 9, 11, 17, 18, 24, 28, 32, 33, 38, 41, 47, 51, 52, 62, 70, 74, 75, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 125 bin 330 lira 42 kuruş devretti.
Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen 1 kişi, 258 bin 396 lira 72 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.