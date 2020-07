27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları günün bu saatlerinde merak konusu oldu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu bağlamda günün kazanan şanslı sayılarını merak edenler sonuçları sorguluyor. İşte 27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

27 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'da kazanan numaralar 22.15'te gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. MPİ tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.