SAYISAL BÖLÜMLERİ



Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte), Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul), Adli Bilimler, Adli Bilişim Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Aktüerya (Fakülte), Aktüerya (Yüksekokul), Aktüerya Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Basım Teknolojileri (Yüksekokul), Beslenme ve Diyetetik (Fakülte), Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul), Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte), Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul), Deri Mühendisliği, Dijital Oyun Tasarımı, Dil ve Konuşma Terapisi, Diş Hekimliği, Ebelik (Fakülte), Ebelik (Yüksekokul), Eczacılık, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte), Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul), Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ergoterapi (Fakülte), Ergoterapi (Yüksekokul), Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul), Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte), Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul), Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Yat Tasarımı, Genetik ve Biyomühendislik, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Geomatik Mühendisliği, Gerontoloji, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi (Yüksekokul), Güverte (Yüksekokul), Harita Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte), Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul), Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Hayvansal Üretim (Yüksekokul), Hemşirelik (Fakülte), Hemşirelik (Yüksekokul), Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) , Hidrojeoloji Mühendisliği, İç Mimarlık, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte), İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) , İşletme Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Mühendislik Programları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Odyoloji (Fakülte), Odyoloji (Yüksekokul) , Optik ve Akustik Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ortez-Protez (Fakülte), Ortez-Protez (Yüksekokul), Otomotiv Mühendisliği, Perfüzyon (Fakülte), Perfüzyon (Yüksekokul), Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Pilotaj, Polimer Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Şehir ve Bölge Planlama, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Tekstil Mühendisliği, Tıp, Tıp Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tütün Eksperliği (Yüksekokul), Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte), Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul), Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte), Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul), Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği, Veteriner, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programları, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2020

ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayınlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE PUANLARI ÖSYM 2020

Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz..

YÖK ATLAS TERCİH ROBOT İMKANI

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.