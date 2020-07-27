2021 kaç puanla açık öğretime girilir? AUZEF-AÖF İstanbul ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve taban puanları!

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarınaÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile öğrenci kabul edilmektedir. Açıköğretim Fakültesi,AÖF 2 Yıllık Önlisans Bölümleri ve AÖF 4 Yıllık Lisans Bölümleri olmak üzere iki ana bölümde değerlendirilmektedir. Bunlar için (AÖF Kayıt Baraj Puanı) önce YKS'ye girmeniz gerekmektedir. Sınavdan barajı geçerek istediğiniz bölüme kayıt yaptırabilirsiniz.
Açıköğretim Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Açıköğretim fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir)
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Konaklama İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Coğrafya
Çocuk Gelişimi
Felsefe
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
Sosyoloji
Tarih