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    2021 kaç puanla açık öğretime girilir? AUZEF-AÖF İstanbul ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve taban puanları!

    Açıköğretim Fakültesi, AÖF 2 yıllık önlisans bölümleri ve AÖF 4 yıllık lisans bölümleri olmak üzere iki ana bölümde değerlendirilmektedir. Bunlar için (AÖF Kayıt Baraj Puanı) önce YKS'ye girmeniz gerekmektedir. Sınavdan barajı geçerek istediğiniz bölüme kayıt yaptırabilirsiniz. AÖF lisans tamamlama yapacaksanız, YKS'ye girmeden de AÖF Bölümlerinden birini tercih edebilirsiniz. AÖF kayıt için baraj puanı, AÖF 2 yıllık bölümler için 150 puan, AÖF 4 yıllık bölümler için 180 puan almanız gerekmektedir. İşte AUZEF-AÖF İstanbul ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve taban puanları

    Kaç puanla açık öğretime girilir? AUZEF-AÖF taban puanları!

    Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarınaÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile öğrenci kabul edilmektedir. Açıköğretim Fakültesi,AÖF 2 Yıllık Önlisans Bölümleri ve AÖF 4 Yıllık Lisans Bölümleri olmak üzere iki ana bölümde değerlendirilmektedir. Bunlar için (AÖF Kayıt Baraj Puanı) önce YKS'ye girmeniz gerekmektedir. Sınavdan barajı geçerek istediğiniz bölüme kayıt yaptırabilirsiniz.


    Açıköğretim Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

    Açıköğretim fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir)

    Felsefe

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

    Sağlık Yönetimi

    Sosyal Hizmet

    Sosyoloji

    Tarih

    Türk Dili ve Edebiyatı

    Yönetim Bilişim Sistemleri

    İktisat Fakültesi

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

    İktisat

    Kamu Yönetimi

    Maliye

    Uluslararası İlişkiler

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

    İşletme Fakültesi

    Havacılık Yönetimi

    İşletme

    İşletme (İngilizce)

    Konaklama İşletmeciliği

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım

    İşletme

    Kamu Yönetimi

    Reklamcılık

    Sağlık Yönetimi

    Sosyal Hizmet

    Sosyoloji

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

    Coğrafya

    Çocuk Gelişimi

    Felsefe

    İktisat

    İnsan Kaynakları Yönetimi

    İş Sağlığı ve Güvenliği

    İşletme

    Sosyoloji

    Tarih

        Açıköğretim Baraj Puanı Kaç?

        Açıköğretim Fakültesi,AÖF 2 Yıllık Önlisans Bölümleri ve AÖF 4 Yıllık Lisans Bölümleri olmak üzere iki ana bölümde değerlendirilmektedir. Bunlar için (AÖF Kayıt Baraj Puanı) önce YKS'ye girmeniz gerekmektedir. Sınavdan barajı geçerek istediğiniz bölüme kayıt yaptırabilirsiniz. AÖF Lisans Tamamlama yapacaksanız, YKS'ye girmeden de AÖF Bölümlerinden birini tercih edebilirsiniz. AÖF Kayıt için Baraj Puanı, AÖF 2 yıllık bölümler için 150 puan, AÖF 4 yıllık bölümler için 180 puan almanız gerekmektedir.

        AÖF NEDİR?

        Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir. Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

        Açıköğretim sistemi nasıl işler?

        Dersler kitle iletişim araçları yollarıyla işlenir, TRT Okul kanalında, her gün 12 saat açıköğretim dersleri ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. Ayrıca Anadolu üniversitesi bünyesindeki "aof e-ogrenme " sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

        Açıköğretim sisteminin bilinmeyen bir yanı da, Aöf öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte yada geçememektedir. Fakat açıköğretim fakültesi son yıllarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise yıl bahar ve güz olarak iki döneme ayrılır, her dönemde de vize ve final olarak iki sınav yapılmaktadır, bütünleme sınavı kredili sistemde bulunmaz.
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        Haberler Güncel 2021 kaç puanla açık öğretime girilir? AUZEF-AÖF İstanbul ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve taban puanları!