Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2020 takvimi üniversiteler açılacak mı?

2020 YÖK takvimi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle üniversiteler son 3 ayda eğitim verememişti. Üniversite öğrencileri 2020 YÖK takvimi hakkında araştırma yapıyor. Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından üniversitelerin ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.