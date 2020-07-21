Gün içerisinde bayilere uğrayıp On Numara oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinde sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Dün gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen 1 kişi, 447 bin 396 lira 80 kuruş ikramiye kazanmıştı. Çekilişleri her gün yapılan şans oyununda gözler bu akşam yapılan çekilişlere çevrildi. Peki, 21 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte günün kazanan numaraları...
21 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
21 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 22.15'teki çekilişin ardından açıklanacak.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 943. çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 38, 42, 43, 44, 50, 56, 59, 72, 73, 75 ve 78 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen 1 kişi, 447 bin 396 lira 80 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 36 bin 757 lira 33 kuruşluk ikramiye devretti.