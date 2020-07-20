YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Kılavuzda ilk dikkati çeken hem merkezi sınav puanı hem de sınav puanı olmadan yapılacak yerleştirmede kriterlerde bir değişiklik yok. Yani, 2019 yılında yerleştirmede kullanılan kriterler bu yıl da geçerli olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

2020 LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise nakil işlemleri, Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.

2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta erişime açıklanacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.