LGS tercihleri bugün itibari ile başlıyor. LGS 2020 tercihleri MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Önceki yıla göre LGS tercihleri için 5 tercih hakkını 10'a çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı, bu tercihlerde adrese dayalı okul gibi bazı kıstasları zorunlu tutacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacı ile hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU 2020 NASIL KULLANILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
İL İL LİSE TABAN PUANLARI!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilinizdeki liselerin taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. İlinizi seçtikten sonra girmek istediğiniz liseyi seçebilir ve ardından puanları görüntüleyebilirsiniz.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2020 indirmek için tıklayınız
LGS TABAN PUANLARI KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİMLER
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri
2020 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için tıklayınız
TERCİH ve YERLEŞTİRME TAKVİMİ
16-29 Temmuz 2020 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemler ve kayıtlarının tamamlanması
20-29 Temmuz 2020 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca
Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-
Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.
SINAVA GİRMEYEN YEREL YERLEŞTİRECEK
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Mesleki Eğitim Merkezi de Tercih Edilebilecek İkinci iyileştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık lise tercihlerinin zamanlaması ile ilgili. 2019 yılında bu okullara yönelik tercihler yerleştirmeye esas nakiller tamamlandıktan sonra yapılıyordu. Bu birimlere gitmeye kararlı öğrenciler nakillerin tamamlanmasını beklemek zorunda kalıyorlardı. Kılavuzda yapılan değişiklikle yerleştirmeye esas nakillerde isteyen öğrenciler mesleki eğitim merkezlerini veya açık liseyi tercih edebilecekler.
YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Kılavuzda ilk dikkati çeken hem merkezi sınav puanı hem de sınav puanı olmadan yapılacak yerleştirmede kriterlerde bir değişiklik yok. Yani, 2019 yılında yerleştirmede kullanılan kriterler bu yıl da geçerli olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.
2020 LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lise nakil işlemleri, Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta erişime açıklanacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.