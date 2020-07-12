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    • 12.07.2020 Gazete
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    Termal otelde dehşet! Odalarında öldürüldüler...

    , boşanmak istedi. Annesi Melahat Ünlütürk ile 'da termal otele tatile gitti. Odasını basan eşi İsmail K. tarafından annesiyle birlikte katledildi. İşte 12 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    Termal şok

    , boşanmak istedi. Annesi Melahat Ünlütürk ile 'da termal otele tatile gitti.



    Odasını basan eşi İsmail K. tarafından annesiyle birlikte katledildi.



    BARBAR
    'da berber Aytekin Kiyga, müşterisi Güney Taşdemir'e elini uzattı. Silahını çeken katil ise kurşun yağdırdı.

    ÇAĞABOĞAN ALARMI
    'de etle beslenen 'Çağaboğan' çekirgesi görüldü. Köylüler dehşete düştü.

    100 TL'YE 100 BİN TL
    Ankaralı Ahmet Çakal, '10' yazan 100 TL ele geçirdi. 100 bin lira istedi.

    KAZA HALI
    Hatay'da yoldan geçen motosiklete, balkondan halı düştü. İki kişi yaralandı.

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