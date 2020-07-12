Termal otelde dehşet! Odalarında öldürüldüler...

Zeynep Karapekmez, boşanmak istedi. Annesi Melahat Ünlütürk ile Sakarya'da termal otele tatile gitti.







Odasını basan eşi İsmail K. tarafından annesiyle birlikte katledildi.







BARBAR

Adana'da berber Aytekin Kiyga, müşterisi Güney Taşdemir'e elini uzattı. Silahını çeken katil ise kurşun yağdırdı.



ÇAĞABOĞAN ALARMI

Tunceli'de etle beslenen 'Çağaboğan' çekirgesi görüldü. Köylüler dehşete düştü.

100 TL'YE 100 BİN TL

Ankaralı Ahmet Çakal, '10' yazan 100 TL ele geçirdi. 100 bin lira istedi.



KAZA HALI

Hatay'da yoldan geçen motosiklete, balkondan halı düştü. İki kişi yaralandı.



