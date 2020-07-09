Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2020 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2020 10:33
    ABONE OL

    'li Çeviköz'den skandal çıkışı: Egemenlik hakları ihlal ediliyor

    'nin 'nin kuzeyinde barış ve huzuru sağlamak için attığı adımları görmezden gelen ve Esad sözcülüğüne soyunan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili skandal açıklamalara imza attı. Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki olduğunu öne sürdü.

    CHP'li Çeviköz'den skandal İdlib çıkışı

    'de Esad rejiminin yıllardır yaptığı katliamlara, binlerce insanın ölümüne neden olan iç savaşa kayıtsız kalmayan , halkı korumak için her şeyi yapıyor. Milyonlarca sığınmacıya kapılar açıldı, maddi ve manevi destek verildi. Suriyeliler de her seferinde verilen bu destekten dolayı Başkan 'a minnetlerini sundu. Ancak tüm bunları görmezden gelerek, yine iktidarı eleştirdi.


    "BİZİM ASKERİMİZ NEDEN ORADA?"
    CHP Genel Başkan Yardımcısı , dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. "Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını" söyleyen Çeviköz, "Astana sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki" olduğunu ifade etti.


    LİBYA'DA HUZUR İSTİYORLARMIŞ
    CHP olarak 'da huzur ve istikrar istediklerini belirten Çeviköz, "Libya konusunda CHP olarak isteğimiz, Trablus'taki hükümet ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesi ve Libya'nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel CHP'li Çeviköz'den skandal İdlib çıkışı: Egemenlik hakları ihlal ediliyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri