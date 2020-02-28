Eli kanlı katil Beşar Esed, Suriye'de yüz binlerce sivili öldürdü. Ülkede terör örgütlerinin ve emperyal güçlerin yuvalanmasını engellemek yerine kendi halkını katleden Esed, Türkiye'nin Adana Mutabakatı gereği kendi sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin döneceği güvenli bölge oluşturmak için yürüttüğü faaliyetlere dayanamıyor. Suriye'de barış ortamını oluşturmak için ülkedeki varlığın sürdüren tek ülke konumundaki Türkiye'ye saldıran Rus destekli Esed güçleri, TSK unsurlarına provokatif saldırılar düzenliyor. Son olarak dün Esed rejimi tarafından Türk askerlerine yönelik yürütülen hava harekatında 33 Mehmetçik şehit edildi.

Esed'in geçmişi ve günümüzdeki faaliyetleri her ne kadar terör devleti olmaya çalıştığını kanıtlar nitelikte olsa da, Türkiye'deki muhalefet sadece AK Parti iktidarına yüklenebilmek için rejimi savunuyor. HakSöz Haber'in belirttiğine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam rejimin TSK birliklerine saldırdığı esnada KRT TV'de Saygı Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu "Sisler Bulvarı" isimli programda gündeme dair açıklamalarda bulunuyordu. Bu sırada Kılıçdaroğlu, Esed'in Türk askerlerini koruduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

ESAD TÜRK ASKERİNİ KORUYOR!

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Terör örgütüne karşı mücadele etmek en doğal hakkımızdır, tereddüt yok. İdlib'de niye bulunuyoruz? Gözlem noktalarını koyduk tamam. Orada bulunmamızın nedeni Esad'ı devirmekse, çıkıp bunu açıkça söylesinler. Bunu söylemiyorsunuz. Peki, biz orada niye duruyoruz? PKK var mı orada? Gözlem noktalarının 7'si şu anda Esad'ın aldığı bölgede, onların korumasında. Esad'ın askerleri bizim askerlerimizi koruyor orada… Biz Suriye ordusuyla neden çatışıyoruz?"