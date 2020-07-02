Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları bugün açıklandı. MSÜ sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sorgulama ekranına gittiler. Şimdi ise baraj puanları araştrıılıyor. Peki 2020 MSÜ baraj puanı kaç? Harp okullarının istediği puanlara erişmeye çalışacak adaylar aynı zamanda tercih işlemlerini yapacaklar. Peki MSÜ mülakta çağrılma puanı nedir? Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumudur. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MSÜ TABAN PUANLARI Her yıl MSÜ taban puan değişmektedir.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
MSÜ TABAN-TAVAN PUANLARI NEDİR?
Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.
Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.
Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.
MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında, 2'nci seçim aşamalarına katılım amacıyla yapılacak çağrı MSÜ internet sitesi üzerinden yayınlanır. 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığının Ankara'daki merkezinde hazır bulunmalıdır.
Öğrencilerin 2'nci seçim aşamalarındaki adımlar ve mülakat sayesinde Aday Değerlendirme Puanı oluşturulur. Adaylar, tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri de dikkate alınarak yerleştirilir.
MSÜ PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
MSÜ puan hesaplama işlemi için bazı yöntemler kullanılacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı o yöntemler;
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
MSÜ SINAV SONUÇ BELGESİNİN DOĞRULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?
ÖSYM, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek Askeri Öğrenci Belirleme Aday Belirleme Sınavı ikinci seçim aşamalarına çağrılacak adayları tespit etmek için MSÜ sınav sonuç belgesindeki bilgileri kullanır. ÖSYM, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ya da itiraz hakkı saklı tutulmak üzere kafalarındaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için askeri öğrenci adaylarına sonuç belgelerini doğrulama sistemini hizmete sunmuştur. "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" adı verilen hizmet kapsamında kullanılmak üzere, sınav sonuç belgelerinin en alt kısmına bir kod basılır. "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" adı verilen bu kod her aday için farklı olarak rastgele seçilir. Adaylar bu kod yardımcıyla sonuç belgelerini kontrol edebilirler. Bahsedilen sonuç belgesi doğrulama sistemine adaylar, sonuç belgesi kontrol sistemi sayfası üzerinden ulaşabilirler.
MSÜ NEDİR?
Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.
Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.