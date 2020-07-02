2020 yılı MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ'de eğitimine devam etmek adaylar için sınav heyecanı geride kaldı. Adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için yeni bir heyecan başlıyor. MSÜ tercihleri ile ilgili detayları öğrenmek isteyen adaylar, tercih başvurularının nasıl yapıldığını sorguluyor. İşte MSÜ tercih kılavuzu, KHO-DHO-HHO taban-tavan puanları nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de