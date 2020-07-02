2020 yılı MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ'de eğitimine devam etmek adaylar için sınav heyecanı geride kaldı. Adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için yeni bir heyecan başlıyor. MSÜ tercihleri ile ilgili detayları öğrenmek isteyen adaylar, tercih başvurularının nasıl yapıldığını sorguluyor. İşte MSÜ tercih kılavuzu, KHO-DHO-HHO taban-tavan puanları nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MSÜ TABAN-TAVAN PUANLARI
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.
Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir:
Kara Harp Okulu (KHO)
Deniz Harp Okulu (DHO)
Hava Harp Okulu (HHO)
Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir:
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO)
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO)
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO)
Sahil Güvenlik
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.)
MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.
Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.
MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında, 2'nci seçim aşamalarına katılım amacıyla yapılacak çağrı MSÜ internet sitesi üzerinden yayınlanır. 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığının Ankara'daki merkezinde hazır bulunmalıdır.
Öğrencilerin 2'nci seçim aşamalarındaki adımlar ve mülakat sayesinde Aday Değerlendirme Puanı oluşturulur. Adaylar, tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri de dikkate alınarak yerleştirilir.