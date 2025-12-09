CHP'li ABB'nin su faturası oyunu Sayıştay raporunda!

Rapor (takvim.com.tr) TARİFYE YÜZDE 10 KAR Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre ASKİ'nin su fiyatını belirlerken bir önceki yılın tüm faaliyet giderlerini topladığı, toplam tüketim miktarına böldüğü ve üzerine yüzde 10 kâr ekleyerek tarifeyi oluşturduğu ifade edildi. Bu yöntem, yalnızca içme suyuna ilişkin maliyetlerin dikkate alınması gerekirken farklı giderlerin de hesaba katılmasına yol açtı.

Su (AA) Raporun ortaya koyduğu bulgular, başkentte su yönetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 29 Eylül'de başlayan geniş çaplı su kesintileri, Kesikköprü hattındaki çelik borunun patlaması nedeniyle günlerce sürdü. ASKİ'nin su tankerleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar saatlerce su beklemek zorunda kaldı. Arızanın tekrarlanması ise birçok ilçede kesintilerin planlanan sürelerin ötesine uzamasına neden oldu.