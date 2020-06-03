REKLAMDAN ALINAN GELİR FETÖ'YE GİTTİ

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 'Kaçsaatoldu?' isimli Twitter hesabının üç farklı hesapla bağlantılı olduğu, bu hesaplarda çeşitli meslek gruplarından şahıslara yönelik örtülü reklamlar yapılarak bu reklamlardan elde edilen gelirlerin FETÖ'nün üst düzey sosyal medya sorumlularının hesaplarına gönderildiği belirtildi.

İddianamede, örgüte ait sosyal medya hesapları olan @kacsaatolduson, @kacsaatoldusonn, @kacsaatoldunet vb sosyal medya hesaplarının süpheli Hüseyin Yılmaz tarafından yönetildiğine ilişkin deliller elde edilmesi üzerine şüphelinin 1 Mayıs'ta gözaltına alındığı kaydedildi. Yılmaz'ın gözaltına alındığı tarihe kadar FETÖ ile irtibat halinde olduğu ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı anlaşılan SIGNAL programı üzerinden Zafer Kod Abdullah P. ile yazışmaların olduğu belirtildi.