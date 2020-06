FETÖ'YÜ ÖVEN TWEETLERİ ARŞİVLEMİŞ

Dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemenin de yer aldığı iddianamede, Yılmaz'ın FETÖ'yü övücü mahiyetteki tweetlerden ekran altıntısı yaparak arşivlediği belirlendi.

NOT DEFTERİNE 'VPN' KAYDETMİŞ

Şüphelinin telefonunda bulunan 'Not defteri'nde farklı VPN numaraları ile diğer ülkelerin ağları üzerinden nasıl paylaşım yapılacağı ve nelerin yapılması gerektiği, yasa dışı bağlantılar yapılmasını ve sürekli VPN numaralarını bulabilecekleri internet adresi bulunan sayfaları tarif eden not elde edildiği kaydedildi. Yine aynı not defteri içerisinde kayıtlı olan, farklı ülkelere ait VPN sunucu numaraları yazılı olan notlar elde edildiği ve VPN'lere nasıl bağlanılması gerektiğini gösterir not elde edildiği belirtildi.

'PERİHAN TEYZE' İLE DUA SEANSI

Şüpheli Yılmaz'ın 'Perihan Teyze' ismi adı altında kayıtlı şahıs ile FETÖ'nün sözde mağdur, mazlumlar, esirler ve cezaevlerinde bulunan şahıslar için dua yapılması gerektiği şeklinde yazışmalar bulunduğu kaydedildi. Yazışmaların bulunduğu telefonun Yılmaz'ın eşine ait olduğu belirtildi.