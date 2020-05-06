Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün "@kacsaatolduson" isimli hesabın yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Yılmaz, 2014 yılında açtığı 2015 yılında devrettiği "@kacsaatolldu" isimli hesabın adının "@kacsaatoldu1881" olarak değiştiğini açıkladı.

Hüseyin Yılmaz, "@herseyyenilense" isimli twitter hesabını kullanan M.C.'nın, kendisine 3-4 seferde toplamda 30 bin TL civarından para gönderdiğini ifade etti.

GAYBUBET EVİNDE HESABIN ADI DEĞİŞMİŞ!

Hüseyin Yılmaz, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldığını söyledi.

Hüseyin Yılmaz, "2017 Mayıs ayı gibi Gaybubet evinde kaldığım esnada 2048 isimli oyun üzerinden Sedat (K) Mustafa Halit Şen benimle irtibata geçerek benim 2014 yılında açtığım 2015 yılında devrettiğim '@kacsaatolldu' isimli hesabın adının değiştiğini '@kacsaatoldu1881' olduğunu söyleyerek hesabın kendisinde olduğunu ve bu hesabı kullanıp kullanmayacağımı sordu. Ben de kabul etmedim ve kullanmadım. Bu hesabı o dönemde Sedat (K) Mustafa Halit Şen'in kullandığını biliyorum ancak kimlerle birlikte kullandığını bilmiyorum. Bu görüşmemizde bana hesabın daha fazla deşifre olmaması için 'Soran olursa hesabın satıldığını söylersin' demişti. Hesabın adının değişmesinin sebebi de mahkeme tarafından hesabın engellenmesine yönelik tedbirdi" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA HALİT ŞEN HESABI KULLANMAM İÇİN BANA VERDİ"

Hüseyin Yılmaz, şunları söyledi:

"2019 yılı Mart-Nisan ayları gibi Serdar (K) Mustafa Halit Şen bana kullanmam için bana '@kaçsaatoldu1881' veya ismini '@kaçsaatoldunet' olarak hatırladığım isimli hesabı 'Sen bu hesabı ve formatı biliyorsun' diyerek verdi. Ayrıca örgüt içerisinde gizliliğe riayet edilerek örgüte ait sosyal medya hesaplarının örgüte ait olduğunun çok fazla kişi tarafından bilinmesi istenilmezdi. Bu yüzden hesap bana tekrardan verildi. Bu hesap isimleri mevcutta bulunan '@kaçsaatolduson' hesabının önceki isimleridir. Muhtemelen bu hesabı Serdar (K) isimli şahsa Alper/Furkan (K) isimli şahıs kullan diye vermiş olabilir. Ayrıca bu hesabı kullanırsam reklam gelirinden para kazanacağımı, şifrenin benden başka şahıslarda da olacağını ve ortak kullanacağımı söyledi. Ben de bu hesabı kullandım."

"BANA PAYLAŞIMLARIMLA İLGİLİ TALİMATLAR GELİYORDU"

"Serdar (K) bu hesabı geçmiş dönemde benim kullandığımı biliyordu, ondan dolayı bana bu hesabı vermişti. Bu hesabı cezaevine girene kadar kullandım. Ben bu hesabı kullanmaya başladığımda twitter üzerinde '@salih_insan49' isimli kullanıcının hesabından bana paylaşımlarımla ilgili talimatlar geliyordu. @salih_insan49 isimli twitter hesabı bildiğim kadarı ile Almanya ülkesinde bulunan ve Türkiye'deki tüm sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin sorumlusuydu. Ben ve diğer yöneticiler bu şahıstan gelen talimatlara yönelik paylaşım yapıyorduk. Bu talimatlar Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetini eleştirerek algı oluşturma yönünde haberlerin paylaşılmasıydı. Bu hesabı ihraç olmadan önce Ankara ilinde Maliyede çalıştığını bildiğim Furkan(k) kod adlı şahıs kullanıyordu, bu şahıs daha sonra kod adını değiştirerek Alper oldu. Bu üst düzey sorumlularda alınan bir tedbirdi."

"BANA 3-4 SEFERDE TOPLAMDA 30 BİN TL CİVARINDAN PARA GÖNDERDİ"

"Ayrıca örgüte müzahir olmayan ancak bu hesaba sürekli reklam işi getiren ve maddi kazanç sağlayan '@herseyyenilense' isimli twitter hesabını kullanan M.C. (yüzyüze görüşmedim) isimli şahısla irtibat sağlıyorduk. Bu şahsın da reklam tekliflerini yerine getirdiğimiz zaman tarafımıza belirli bir para veriyordu. Ben bu şahsa ablamın kızı Z.'nın eşi M. K.'in hesap numarasını verdim ve bana 3-4 seferde toplamda 30 bin TL civarından para gönderdi. Bu parayı M. K. ağabeyim C. Y.'a veriyordu. Abim de benim evimin taksitlerini yatırıyordu. M. K. ve abim bu paranın nereden geldiğini bilmiyordu."

FETÖ TARAFINDAN KULLANILAN HESAPLAR

"Ayrıca örgüt tarafından kullanıldığını bildiğim ancak kullanıcısını bilmediğim '@sarayuşakları' ve '@kulisyıldızı veya @yıldızkulisi' isimli hesaplar üzerinden emniyet içerisinde görevli personellerin karışmış oldukları sansasyonel sayılabilecek tarzda olayları emniyet içerisinde yer alan kripto rütbeli personellerden bilgi alarak olayları ifşa ederlerdi, '@darbetiyatrosu' isimli hesap ise 15 Temmuz darbe teşebbüsünü Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetin kurguladığı bir tiyatro gibi gösteren paylaşımlarda bulunurdu, bu hesapların söylemiş olduğum şekilde yapmış olduğu paylaşımları örgütün talimatları doğrultusunda yaptıklarını bulunmuş olduğum ve şu an hatırlamadığım bir ortamda duymuştum."

BYLOCK KULLANICISI VE 2014-2016 YILLARINDA BİNGÖL'DE ÖRGÜTÜN EMNİYET YAPILANMASINDA "GİZLİ İMAM"

Hüseyin Yılmaz, Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Hüseyin Yılmaz'ın; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğunun belirlendiği ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi.

ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "gizli imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu ifade edilen Hüseyin Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

KENAN KIRAN / SABAH