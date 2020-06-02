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    • 02.06.2020 20:00
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    'cü 'Kaç Saat Oldu' yöneticisi Hüseyin Yılmaz hakkında 22,5 yıl hapis istemi

    Gaziantep'te /PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Y. hakkında hazırlanan iddianamede 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    FETÖ'cü Hüseyin Yılmaz’a 22,5 yıl hapis istemi

    Gaziantep'te /PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Y. hakkında hazırlanan iddianamede 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    İDDİANAME KABUL EDİLDİ
    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sosyal medyada "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu ileri sürülen Hüseyin Y, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



    HÜSEYİN Y. HAKKINDA AÇILAN DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ
    Dosya, daha önce Hüseyin Y, hakkında açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirildi.

    Gaziantep'te 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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