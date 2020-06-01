Genç öğretmen yaşamını yitirdi. Kaza dün Denizli'de meydana geldi, Büşra Çerşil (26), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole devrildi. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir özel okulda öğretmen olan Çerşil'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ters dönen otomobil ise vinç ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Genç kadın, hurda yığınına dönen araçta can verdi.
HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Genç kadın, hurda yığınına dönen araçta can verdi.