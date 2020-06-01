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    • 01.06.2020 Gazete
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    Öğretmen da hayatını kaybetti

    ’de öğretmen , otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Korkunç da can verdi... Ters dönen otomobil ise vinç ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Büşrah denizli’de
    Genç öğretmen yaşamını yitirdi. dün 'de meydana geldi, (26), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole devrildi. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir özel okulda öğretmen olan Çerşil'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kurumu morguna gönderildi. Ters dönen otomobil ise vinç ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




    HURDA YIĞININA DÖNDÜ
    Genç kadın, hurda yığınına dönen araçta can verdi.
    Haberler Güncel Öğretmen Büşra Çerşil kazada hayatını kaybetti
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