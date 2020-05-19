-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesinde edilen dua reddolunmaz : Bin geceden hayırlı olarak nitelenen Kadir Gecesi'nde edilen dualar reddolunmaz. Peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili Hadisi Şerifinde bu konuda şöyle demiştir;

-"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

Kadir Suresi'ni okuyun : Kadir Gecesi'nde dua etmek kadar o gece Kadir Suresi'ni okumak da çok kıymetli. Peygamberimizin bu konudaki hadisi şöyle : "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir."