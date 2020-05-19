Kadir Gecesi duaları ve sureleri kutlu Kadir Gecesi'nde okunuyor. Peygamber Efendimizin okuduğu Kadir Gecesi duası da Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ile bu mübarek geceyi ibadet dolu şekilde geçirebilirsiniz. Kadir Gecesi'nde edilen duaların red olmayacağına inanılmaktadır. Bin geceden hayırlı olan bu gecede "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur",n-ı kerîmi hatmetmekten daha sev,ptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ib,det etmek, bir ay her geceyi ib,detle geçirmekten daha kıymetlidir." Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI
Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.
Kadir Gecesinde edilen dua reddolunmaz : Bin geceden hayırlı olarak nitelenen Kadir Gecesi'nde edilen dualar reddolunmaz. Peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili Hadisi Şerifinde bu konuda şöyle demiştir;
-"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
Kadir Suresi'ni okuyun : Kadir Gecesi'nde dua etmek kadar o gece Kadir Suresi'ni okumak da çok kıymetli. Peygamberimizin bu konudaki hadisi şöyle : "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir."
KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR!
Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afva fa'fu annâ annî
Allahım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, çok da cömertsin, affet beni ya Rab.
Kadir Suresinin okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm… İnna enzelnahü fiy leyletilkadr, Ve ma edrake ma leyletülkadr, Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr, Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr, Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Türkçe mêâli
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla… Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Kadir gecesinde hangi tespihler çekilmeli?
Bu gece içerisinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden değerli olduğu söylenir. übhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.") Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]. Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur",n-ı kerîmi hatmetmekten daha sev,ptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ib,det etmek, bir ay her geceyi ib,detle geçirmekten daha kıymetlidir."
Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur',n okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.''
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.
Kadir namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.
KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir"
Görüldüğü üzere bu ayette, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir