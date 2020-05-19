Bugün bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edilecek. Müslüman alemi için en önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi ibadetlerle geçirilecek. Bu bağlamda Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız? Kadir Gecesi duası ayeti, anlamı, fazileti, tesbihler ve zikirler vatandaşlar tarafından en fazla aratılanlar arasına girdi. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu gecede Yüce Allah'ın af kapıları sonuna kadar açıktır. Bu geceyi ibadetle geçirerek tövbe etmek arınmanın anahtarıdır. "Kadir Gecesi'nde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kuran-ı Kerîm'i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir. Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir Gecesi'nde inmeye başladığını haber vermektedir. Kadir Gecesi duası ayeti, anlamı ve fazileti! Kadir Gecesi tesbihler zikirler takvim.com.tr'de
KADİR GECESİ DUASI KAÇ SEFER OKUNMALI?
Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.
Anlamı: Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet!
NAMAZLARDA OKUNACAK AYET
Kadir Gecesi günü farz namazlarının tüm rekatlarında Zammı Sure olarak Kadir Suresi okunur. Kadir Suresi ise şu şekilde:
Bismillahirrahmânirrahîm
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
TÜRKÇE MANASI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur."Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır.
1.Rekat
İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Tekbir çekilerek namaza başlanır.
*Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.
2.Rekat
*Fatiha'dan önce15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
3.Rekat
*Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.
4.Rekat
*Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.
"BAZI ZAMANLAR VE MEKANLAR DİĞERLERİNDEN ÜSTÜN VE FAZİLETLİ KILINDI"
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Hacı Mehmet Günay, Allah'ın sonsuz hikmet ve rahmeti gereği zaman ve mekanların bir kısmının diğerlerinden üstün ve faziletli kılındığını belirtti.
Bu zaman ve mekanların şeref ile üstünlüklerini kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylardan aldığını dile getiren Günay, Kadir Gecesi'nin şerefi, yüceliği ve faziletinin de insanlığın son hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasından kaynaklandığını anlattı.
Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığını ve tamamlanmasının 23 yıl sürdüğünü hatırlatan Günay, Kadir Gecesi'nin ramazanın içinde olduğuna ilişkin görüş birliğinin bulunmasının yanı sıra onun, ramazanın hangi gecesi olduğunun kesin bilinmediğini belirtti.
Hazreti Muhammed'in bu gecenin daha çok ramazanın son 10 veya 7 günündeki tekli gecelerde aranmasını tavsiye ettiğini anlatan Günay, bununla birlikte, sahabeden gelen bazı rivayetlere dayanılarak bu gecenin ramazanın 27. gecesi olduğu yönünde güçlü bir kanaat bulunduğunu vurguladı.
"BU GECE BOL BOL KUR'AN OKUMAK, ALLAH'TAN AF VE MAĞFİRET DİLEMEK GEREKİR"
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne ilişkin yer alan faziletlere de değinen Günay, "Kadir sözcüğünün anlamlarından biri, takdir etmektir. Duhan Suresi'nde de bu gecenin bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gece olduğundan söz edilir. İslam bilginleri, bu geceden itibaren bir yıllık sürede meydana gelecek olayların, Allah'ın ezeli takdir ve kazası ile görevli meleklere bu gece bildirdiğini belirtmişlerdir." diye konuştu.
Günay, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş" olan ramazanın son günlerinin feyz, bereket ve sevap bakımından en yoğun ve verimli zamanlar olduğuna dikkati çekti.
Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifinde, "inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelediğini ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gece her şeyden önce Allah'tan bol bol af ve mağfiret dilemek gerekir. Kadir Gecesi, herkes için ömrü boyunca bilerek ya da bilmeyerek yaptığı günahlar için samimi bir kalple tövbe istiğfar etmek, bundan sonra da her türlü günahtan uzak kalmaya kesin şekilde karar vermek için çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Bunun için elbette önce haklarına girdiği kimseler varsa onlardan helallik almaya ve dargın olduğu kişiler varsa onlarla barışmaya çalışmak esastır.
Dinimizde bu geceye özel bir ibadet veya namaz şekli bulunmamakla birlikte, herkes teravih namazından sonra kaza ve nafile olarak dilediği kadar namaz kılabilir. Bu geceye şeref ve üstünlük veren şey Kur'an olduğuna göre, bu gecede manasını anlayarak ve hikmetlerini tefekkür ederek bol bol Kur'an okumak, yapılacak en güzel işlerin başında gelir."
"YAKINLARIMIZIN HALİNİ HATIRINI SORUP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMI ELİ UZATMALIYIZ"
Bu gece yapılacak en önemli ibadetlerden birinin de kişinin samimi bir dille gönülden kendisi, ailesi, inananlar, mazlum ve mağdur tüm insanlık için dua etmesi olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:
"Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek gece vesilesiyle özellikle ihmal etmememiz gereken bir davranış da yakınlarımızın halini hatırını sorup yoksul, düşkün, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın ortamında üzerimizdeki hastalık ve musibetin bir an önce kalkması, hastalarımızın şifa bulması ve bu uğurda canla başla çalışan insanlarımızın sağlık, selamet ve muvaffakiyeti için hep birlikte dua ve niyazda bulunmak daha bir anlam ve önem kazanmaktadır."
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.
Kadir Gecesi'nin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilir
KADİR GECESİ NE YAPILMALI?
Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'an-ı kerîm'i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.
KADİR GECESİ'NDE NE YAPILMALI?
Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.
KADİR GECESİ OKUNACAK DUA
Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) Kadir Gecesi ile ilgili "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.
KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.