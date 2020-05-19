"BU GECE BOL BOL KUR'AN OKUMAK, ALLAH'TAN AF VE MAĞFİRET DİLEMEK GEREKİR"

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne ilişkin yer alan faziletlere de değinen Günay, "Kadir sözcüğünün anlamlarından biri, takdir etmektir. Duhan Suresi'nde de bu gecenin bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gece olduğundan söz edilir. İslam bilginleri, bu geceden itibaren bir yıllık sürede meydana gelecek olayların, Allah'ın ezeli takdir ve kazası ile görevli meleklere bu gece bildirdiğini belirtmişlerdir." diye konuştu.

Günay, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş" olan ramazanın son günlerinin feyz, bereket ve sevap bakımından en yoğun ve verimli zamanlar olduğuna dikkati çekti.

Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifinde, "inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelediğini ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gece her şeyden önce Allah'tan bol bol af ve mağfiret dilemek gerekir. Kadir Gecesi, herkes için ömrü boyunca bilerek ya da bilmeyerek yaptığı günahlar için samimi bir kalple tövbe istiğfar etmek, bundan sonra da her türlü günahtan uzak kalmaya kesin şekilde karar vermek için çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Bunun için elbette önce haklarına girdiği kimseler varsa onlardan helallik almaya ve dargın olduğu kişiler varsa onlarla barışmaya çalışmak esastır.

Dinimizde bu geceye özel bir ibadet veya namaz şekli bulunmamakla birlikte, herkes teravih namazından sonra kaza ve nafile olarak dilediği kadar namaz kılabilir. Bu geceye şeref ve üstünlük veren şey Kur'an olduğuna göre, bu gecede manasını anlayarak ve hikmetlerini tefekkür ederek bol bol Kur'an okumak, yapılacak en güzel işlerin başında gelir."