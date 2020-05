Kılıçdaroğlu kamuoyunda büyük tepki çeken kiralık vekil uygulamasını 'demokrasi' kılıfına uydurdu. Kılıçdaroğlu erken seçim halinde gerek Gelecek Partisi gerekse de Deva partisine grup kurmaları için milletvekili verebileceklerini söyledi. CHP lideri 24 Haziran seçimleri öncesinde İyi Parti'ye 15 kiralık milletvekili vererek TBMM'de grup kurmasını sağlamış, seçime katılamayacak durumda olan Millet ittifakı ortağı İyi Parti'yi bu sayede sandığa taşımıştı.

Siyasette ve seçim sandığında ittifakların ipine sarılan ve oy oranını gerek gizli ittifak ortağı HDP gerekse de Millet ittifakı çatısı altında bir araya geldikleri İyi Parti, Saadet Partisi gibi partilerle işbirliği yaparak artırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu kez de hedefinde kurulan iki yeni parti var. Erken seçim beklentisindeki Kılıçdaroğlu, olası bir seçim halinde Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile de ittifak yaparak Millet ittifakının kapsamını genişletmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise İyi Parti ve SP'nin yanısıra iki yeni partiyi de ittifakla seçime taşımak bulunuyor. Partide de şimdiden olası bir seçim halinde ittifaklar konusunda izlenebilecek stratejiler değerlendiriliyor. Alt düzeyde devam eden ittifak konusundaki nabız yoklamaların ise erken seçimin gündeme gelmesi halinde resmileşmesi bekleniyor.







'KİRALIK VEKİL' SÖZÜ

Kılıçdaroğlu kurulan iki yeni partiyle ittifak planını ise basında yer alan ve İyi Parti'ye 24 Haziran seçimleri öncesindeki 15 kiralık vekil gibi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de 'milletvekili desteği verip vermeyecekleri'ne ilişkin soruyu verdiği yanıtla ortaya koydu. Bir gazetede yer alan sözlerine göre Kılıçdaroğlu 'Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" karşılığını verdi. İttifak hesabına demokrasi kılıfını uyduran Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimleri öncesinde İyi Parti'ye 15 kiralık vekil vererek TBMM'de grup kurmalarını sağlamıştı. Seçime katılamayacak durumda olan İyi Parti ise Siyasi Partiler Kanunu'na göre TBMM'de grup kurarak 24 Haziran seçimlerine millet ittifakı çatısı altında girebilmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine AK Parti ve MHP sert tepki göstermiş ve CHP'nin kiralık vekil uygulaması 'demokrasi tarihinin kara lekesi' olarak değerlendirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili ise daha sonra CHP'ye dönmüş ve seçim listelerinde kendilerine yer bulabilmişti.







CHP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da dün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu gibi olası bir erken seçimde, Ali Babacan'ın DEVA, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kastederek kurulan iki yeni partiye de kiralık vekil uygulamasına yeşil ışık yaktı.



"HER YARDIMI YAPARIZ"

Öztrak 12 Eylül döneminde olduğu gibi bazı partilerin Meclis'e girmesinin engellenmeye çalışıldığını öne sürerek "Demokrasiden yana olan tüm partilerin Meclis'e girebilmeleri için her türlü yardımda bulunuruz" ifadesini kullandı. SABAH