CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında İYİ Parti'ye verdikleri milletin iradesini hiçe sayan ve büyük tepki çeken destek gibi; Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne ve Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'ne grup kurması için destek verebileceklerini söyledi.





HÜLLECİLİK OPERASYONUNA DEMOKRASİ KILIFI!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplumun iradesini hiçe sayan operasyona demokrasi kılıfını uydurdu. Kılıçdaroğlu, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" yanıtını verdi.





24 HAZİRAN'DA NE OLMUŞTU?

24 Haziran'dan önce İYİ Parti'nin seçime sokulmayacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve partinin Meclis'te grup kurmasını sağlamıştı. Partide grubu olduğu için seçimlere girebilen İYİ Parti'ye yapılan bu transfer, toplumun her kesiminden eleştiriyle karşılanmıştı. Seçimlerden sonra ise vekiller, kendi partilerine geri döndü. Seçmenin iradesinin yok sayıldığı utanç veren olay, tarihe ""2'nci Güneş Motel Olayı" olarak geçmişti.







GÜNEŞ MOTEL SKANDALI NEDİR?

5 Haziran 1977 genel seçiminden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, İkinci Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Fakat 11 Aralık 1977'de yapılan yerel seçimleri de CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurdu. 11 eski AP'li ile Florya'daki Güneş Motel'de buluşup hükümete destek karşılığında bakanlık önerildi. Konya Milletvekili Oğuz Atalay hariç 10'u kabul etti. CHP'nin gensorusu ile İkinci MC Hükümeti devrildi. Ardından Ecevit hükümeti güvenoyu aldı. Bu olay tarihe 'Güneş Motel skandalı' olarak geçti.







ERDOĞAN: NASIL OLUYOR DA İRADENİZİ BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresinde konuşmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den İP'e geçen vekillere, "Ey 15 milletvekili nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz!" sözleriyle yüklenmişti.



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