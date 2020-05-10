Berber ve kuaförler açık mı? 11 Mayıs berber ve kuaför çalışma saatleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförler bugün açıldı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Berberler bugün saat kaça kadar açık? İşte, berber ve kuaför çalışma saatleri...
TİTİZ DEZENFEKTE İŞLEMİ
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.
Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak.
Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.
JİLETLE SAKAL TRAŞI ŞİMDİLİK YOK
Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.
Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulacak.
Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.
BERBER ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.
MÜŞTERİ RANDEVU SİSTEMİ İLE GELECEK
Salgın bitinceye kadar iş yerleri 15 günde bir dezenfekte edilecek. Müşteri artık randevu sistemi ile salona alınacak. Yoğunluk oluşturmamak için artık çay ve kahve ikramı olmayacak. Bir müşterinin işi bitince çıkacak ve hemen diğeri girecek.Çalışma süresinin de geç saatlere kadar değil, saat 09.00-19.00 arası olması için görüşüyoruz. Artık berberlere de akıllı telefonlar için uygulama lazım. Yazılımla müşterinin ne zaman geleceği, hangi berberin ne zaman boş olduğu bilgilerine ulaşılabilecek. Bununla ilgili girişimlerimiz var."
SAĞLIK BAKANLIĞI REHBER HAZIRLADI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.
Rehberde, "Berber, kuafo¨r ve gu¨zellik salonlarında alınması gerekenler" başlığı altında "Genel önlemler", "iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler", "müşterilere yönelik önlemler", "personeli korumaya yönelik önlemler", "ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma" adı altında tedbirlere yer verildi.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temasın söz konusu olabildiği belirtilen rehberde, hem iş yeri çalışanının hem de müşterinin Kovid-19 salgını süresince korunma önlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de görünür yere asılması gerektiği belirtildi.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
"- İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilmeli ve müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmeli.
- Müşterinin ya da personelin Kovid-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırmak amacıyla müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalı.
- İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalı.
- İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmeli.
- İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmeli.
- İş yerine maskesiz müşteri alınmamalı. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarmalı.
- İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalı.
- İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalı.
- İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalı.
- Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalı.
- İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı, ortalıkta bırakılmamalı.
- Müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmamalı.
- İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.
- Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmeli. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmeli.
- Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalı. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalı. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalı.
- Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalı. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmeli.
- Saç kesimi esnasında yüzde ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalı.
- Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalı.
- Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmeli.
- Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli."
- Müşterilere yönelik önlemler
İş yerinde belirlenen kurallara uyması gereken müşterilerin, diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmesi, mutlaka randevu alması ve alınan randevu saatine uyması, tercihen tıbbi maske kullanması gerektiği belirtilen rehberde, "İş yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı. İş yeri içinde gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Çevreye temas sonrası el antiseptiği kullanılmalı. Yemek ve içmek (su hariç) için talepte bulunulmamalı." uyarı yapıldı.
- Personeli korumaya yönelik önlemler
Ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olan hasta personelin çalıştırılmaması gerektiğine dikkat çekilen rehberde, diğer tedbirler şu şekilde belirtildi:
" -Personel çalışırken ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak pandemi hastanesine yönlendirilmeli.
- Personel vardiyalı çalıştırılmalı, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalı.
- Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalıdır. Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmeli.
- Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalı. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.
- Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalı. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
- Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmamasına imkan verilmeli.
- Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunmalı."
- Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma