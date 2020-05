Berber ve kuaförler açık mı? 11 Mayıs berber ve kuaför çalışma saatleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförler bugün açıldı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Berberler bugün saat kaça kadar açık? İşte, berber ve kuaför çalışma saatleri...