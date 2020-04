Son dakika: İletişim Başkanı Altun: "Bu karanlık günleri dayanışmayla geride bırakacağız"

Altun, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.





Altun, paylaşımında, "Bu zor günlerde, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçak bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktı. Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.





In these trying times, we continue to stand in solidarity with our friends and allies.



A plane delivering the Turkish people's gift to the United States departed Turkey earlier today.



We will leave these dark days behind through international solidarity and cooperation. pic.twitter.com/o8WxUofBDS