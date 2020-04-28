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    • 28.04.2020 16:36
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun: "Bu karanlık günleri dayanışmayla geride bırakacağız"

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Türk halkının 'ye armağanını taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde 'den yola çıktığını belirterek "Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'den dayanışma ve iş birliği mesajı

    Altun, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'ye 'nin tıbbi malzeme yardımına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

    Altun, paylaşımında, "Bu zor günlerde, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçak bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktı. Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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