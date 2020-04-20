Maske seferberliği

Coronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan maske ihtiyacına çözüm üreten İnegöl Belediyesi, işi bir adım daha öteye taşıyarak fabrikasyon üretime geçti. Virüsle mücadele edilmeye başlandığı ilk günden itibaren yaptığı çalışmalarla ilçe genelinde dört bir koldan hizmetlerini yürüten İnegöl Belediyesi, maske ihtiyacının ortaya çıkması ile birlikte İnesmek usta öğreticileri ve gönüllü kursiyerler marifetiyle bugüne kadar binlerce maske üreterek vatandaşın maske talebini karşılamaya başlamıştı. Gelinen noktada maske ihtiyacının artması ile birlikte üretim kapasitesi artırılarak seri üretime geçildi. Maske üretimi için makine alındı.
GÜNLÜK ÜRETİM 15 BİNE ÇIKACAK
Belediye Başkanı Alper Taban; "Virüsten korunma noktasında bilindiği üzere maske önemli bir araç. Ülkemizde Coronavirüs hastalığının görülmeye başlaması ile birlikte artan maske ihtiyacına kayıtsız kalamayarak gönüllü bir üretim ordusu ile halkımızın maske ihtiyacına bir nebze olsun çözüm üretmeye çalıştık" dedi. Halka en iyi şekilde hizmet etmek, devlete destek olmak istediklerini vurgulayan Taban, "Almış olduğumuz maske üretim makinemiz günlük ortalama 10 bin maske üretecek. Aynı zamanda gönüllü üretim ekibimizin desteği de devam edecek. Şu durumda günlük 15 bin maske üretimi ile ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Üretmiş olduğumuz bu maskeler öncelikle hastanelerimiz, kamu kurumlarımız olmak üzere pazarlarımız ve toplu taşıma araçlarımızda halkımıza dağıtılacak" diye konuştu. Üretilen maskelerin özellikleri hakkında da bilgi veren Taban; "Maskelerimiz 3 katlı ve özellikle belirtmeliyim ki tek kullanımlık değil. 60 derece üzerinde yıkanarak birkaç defa kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği ile de sürekli yeni maske temin etme gereği duyulmayacak" ifadesini kullandı.
GÜNLÜK ÜRETİM 15 BİNE ÇIKACAK
Belediye Başkanı Alper Taban; "Virüsten korunma noktasında bilindiği üzere maske önemli bir araç. Ülkemizde Coronavirüs hastalığının görülmeye başlaması ile birlikte artan maske ihtiyacına kayıtsız kalamayarak gönüllü bir üretim ordusu ile halkımızın maske ihtiyacına bir nebze olsun çözüm üretmeye çalıştık" dedi. Halka en iyi şekilde hizmet etmek, devlete destek olmak istediklerini vurgulayan Taban, "Almış olduğumuz maske üretim makinemiz günlük ortalama 10 bin maske üretecek. Aynı zamanda gönüllü üretim ekibimizin desteği de devam edecek. Şu durumda günlük 15 bin maske üretimi ile ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Üretmiş olduğumuz bu maskeler öncelikle hastanelerimiz, kamu kurumlarımız olmak üzere pazarlarımız ve toplu taşıma araçlarımızda halkımıza dağıtılacak" diye konuştu. Üretilen maskelerin özellikleri hakkında da bilgi veren Taban; "Maskelerimiz 3 katlı ve özellikle belirtmeliyim ki tek kullanımlık değil. 60 derece üzerinde yıkanarak birkaç defa kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği ile de sürekli yeni maske temin etme gereği duyulmayacak" ifadesini kullandı.