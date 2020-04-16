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    • Güncel
    • 16.04.2020 Gazete
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    Vatandaşların yüzde 80 panikte

    Coronavirüs ile ilgili yapılan araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 80’i salgından endişe ediyor. Yüzde 96’sı ise “Önlem alıyoruz. Çok dikkatliyiz” diyor

    Yüzde 80 panikte
    Türkiye'de Coronavirüs salgını hakkında, vatandaşların aldıkları önlemler ve uyumlarına ilişkin yapılan araştırma önemli sonuçlar ortaya çıkarttı. Araştırma şirketi NG'nin tüm genelinde 18 yaş üstü 2 bin 262 kişi ile internet üzerinden gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları şöyle açıklandı:

    Araştırma sonucuna göre, her dört kişiden üçü salgın ile ilgili yeterli bilgiye sahip ve vatandaşların yüzde 96'sı kendilerine göre önlemler alıyor. Yüzde 80'lik bölümü virüse yakalanmaktan korkuyor. Salgının ilk 1 aylık sürecinde Corona'nın belirtilerini bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 96'dan yüzde 98'e yükseldi.

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