Vatandaşların yüzde 80 panikte

Türkiye'de Coronavirüs salgını hakkında, vatandaşların aldıkları önlemler ve uyumlarına ilişkin yapılan araştırma önemli sonuçlar ortaya çıkarttı. Araştırma şirketi NG'nin tüm Türkiye genelinde 18 yaş üstü 2 bin 262 kişi ile internet üzerinden gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları şöyle açıklandı:
Araştırma sonucuna göre, her dört kişiden üçü salgın ile ilgili yeterli bilgiye sahip ve vatandaşların yüzde 96'sı kendilerine göre önlemler alıyor. Yüzde 80'lik bölümü virüse yakalanmaktan korkuyor. Salgının ilk 1 aylık sürecinde Corona'nın belirtilerini bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 96'dan yüzde 98'e yükseldi.
Araştırma sonucuna göre, her dört kişiden üçü salgın ile ilgili yeterli bilgiye sahip ve vatandaşların yüzde 96'sı kendilerine göre önlemler alıyor. Yüzde 80'lik bölümü virüse yakalanmaktan korkuyor. Salgının ilk 1 aylık sürecinde Corona'nın belirtilerini bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 96'dan yüzde 98'e yükseldi.