Vatandaş tedbir için eve kapandı. Aydın Didim'de de plajlar sığırlara kaldı.
EĞİTİME YAZ TELAFİSİ
VİRÜS nedeniyle yapılamayan eğitimler, telafi edilecek. İlk ve orta öğretim ile üniversitelerde yazın kısmi ve hızlandırılmış eğitim verilecek.
TİRAJİK TABLO
Morglarda yer kalmadı. Ölüler soğutma sistemi bulunan TIR'lara sıralandı.
ABD'de virüsten rekor can kaybı yaşandı. Bir günde ölenlerin sayısı 2 bin 403'e çıktı.
SON SÖZÜ AĞLATTI
İzmirli taksici Şevki Ç, Corona'dan vefat etti. Son sözü ise şöyleydi: Aç kalın ama dışarı çıkmayın!
KAÇAK ÇAY 111 BİN TL
Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen açık tutulan çay ocakları basıldı. 42 kişiye 111 bin 318 lira ceza uygulandı.
EĞİTİME YAZ TELAFİSİ
VİRÜS nedeniyle yapılamayan eğitimler, telafi edilecek. İlk ve orta öğretim ile üniversitelerde yazın kısmi ve hızlandırılmış eğitim verilecek.
TİRAJİK TABLO
Morglarda yer kalmadı. Ölüler soğutma sistemi bulunan TIR'lara sıralandı.
ABD'de virüsten rekor can kaybı yaşandı. Bir günde ölenlerin sayısı 2 bin 403'e çıktı.
SON SÖZÜ AĞLATTI
İzmirli taksici Şevki Ç, Corona'dan vefat etti. Son sözü ise şöyleydi: Aç kalın ama dışarı çıkmayın!
KAÇAK ÇAY 111 BİN TL
Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen açık tutulan çay ocakları basıldı. 42 kişiye 111 bin 318 lira ceza uygulandı.