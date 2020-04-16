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    • 16.04.2020 Gazete
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    Vatandaş eve kapandı 'de plajlar sığırlara kaldı

    Vatandaş tedbir için eve kapandı. 'de de plajlar sığırlara kaldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 16 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Ne 'beach'im iş
    Vatandaş tedbir için eve kapandı. 'de de plajlar sığırlara kaldı.

    EĞİTİME YAZ TELAFİSİ
    VİRÜS nedeniyle yapılamayan eğitimler, telafi edilecek. İlk ve orta öğretim ile üniversitelerde yazın kısmi ve hızlandırılmış eğitim verilecek.

    TİRAJİK TABLO
    Morglarda yer kalmadı. Ölüler soğutma sistemi bulunan TIR'lara sıralandı.
    ABD'de virüsten rekor can kaybı yaşandı. Bir günde ölenlerin sayısı 2 bin 403'e çıktı.

    SON SÖZÜ AĞLATTI
    İzmirli taksici Şevki Ç, Corona'dan vefat etti. Son sözü ise şöyleydi: Aç kalın ama dışarı çıkmayın!

    KAÇAK ÇAY 111 BİN TL
    'ta yasak olmasına rağmen açık tutulan çay ocakları basıldı. 42 kişiye 111 bin 318 lira ceza uygulandı.
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