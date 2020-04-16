Avcılar'da vatandaş uyarıyı dinlemedi sokakta sohbet edip çay keyfi yaptı

Evde Kal Türkiye çağrıları yapılırken, İstanbul Avcılar görenleri şaşkına çevirdi. İstanbul'da Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı. İş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor. Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri Marmara Caddesi'nin hemen yanındaki PTT Şubesi'nde de yoğunluk dikkat çekti.
HANGİ SOSYAL MESAFE!
Avcılar'da ayrılan iki gencin sözlü tartışmasına anne de dahil oldu. Kızının ayrıldığı erkek arkadaşının boğazını sıkan anne, zor sakinleşti.
KAPTAN PİLOT AĞLATTI
THY'de görevli kaptan pilot Serdar Gündoğdu, Coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Gündoğdu, hayatını kaybeden 3. Türk Hava Yolları pilotu oldu. Son günlerde durumu ağırlaşan Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul, tarihi ve turistik mekanlarıyla en sessiz günlerini yaşıyor. Çiçek Pasajı, yerli yabancı turistleri ağırlayacağı günü bekliyor.
AŞI GELİYOR
EGE Üniversitesi (EÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu, yeni tip Coronavirüs'ten korunmak amacıyla başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama olan antijen tasarımını laboratuvar ortamında test etmeye başladı.
YAZ TATİLİ OLACAK
SALGIN nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi. Buna göre, ilk ve orta öğretim ile üniversitede yazın eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değildir" dedi.
AH BE MAHMUT!
BEŞİKTAŞ İskele'de mendil satan Mahmut'un bu görüntüsü yürekleri parçaladı. Birçok kişinin yardım teklifini kabul etmeyen Mahmut, "Köpeğimle mutluyum" dedi.
ÇİFTÇİLER MUAF OLACAK
TARIM ve Orman Bakan Pakdemirli, gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldıklarını belirtti. "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak" dedi.
2.3 MİLYAR DOLAR AYRILDI
Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı İslam Kalkınma Bankası, (İKB) Corana- virüs'le mücadele kapsamında üye ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 2,3 milyar dolarlık bütçe ayırdı.
SAĞLIKÇILARA DOKUNMAYIN
SAĞLIK çalışanlarını şiddete karşı koruyan düzenleme, dün TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Sağlıkçılara şiddetin cezası iki kat arttı. Uzun süredir beklenen bu yasa sosyal medyada da büyük destek gördü.
TSK'DA YENİ DÜZENLEME
TÜRK Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel alımında sağlık konusunda kolaylık getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanunda, TSK'da sağlık nedeniyle alınan raporlara sınırlama getirildi.
PROF. DR. AZAK'I KAYBETTİK
İSTANBUL Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak (87) Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Azrak, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı.
ŞİFRE 0,021
SON bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 çıkmasına, Bilim Kurulu'ndan açıklama geldi: Bizim vaka sayımız 3000 ila 4000 arasında çıktığı müddetçe kaybımız da 80 ila 110 arasında olduğu müddetçe bu rakam çıkar.
CAN KAYBI 1518'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanlığı, son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 518 olduğunu açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, "875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.
HANGİ SOSYAL MESAFE!
Avcılar'da ayrılan iki gencin sözlü tartışmasına anne de dahil oldu. Kızının ayrıldığı erkek arkadaşının boğazını sıkan anne, zor sakinleşti.
KAPTAN PİLOT AĞLATTI
THY'de görevli kaptan pilot Serdar Gündoğdu, Coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Gündoğdu, hayatını kaybeden 3. Türk Hava Yolları pilotu oldu. Son günlerde durumu ağırlaşan Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul, tarihi ve turistik mekanlarıyla en sessiz günlerini yaşıyor. Çiçek Pasajı, yerli yabancı turistleri ağırlayacağı günü bekliyor.
AŞI GELİYOR
EGE Üniversitesi (EÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu, yeni tip Coronavirüs'ten korunmak amacıyla başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama olan antijen tasarımını laboratuvar ortamında test etmeye başladı.
YAZ TATİLİ OLACAK
SALGIN nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi. Buna göre, ilk ve orta öğretim ile üniversitede yazın eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değildir" dedi.
AH BE MAHMUT!
BEŞİKTAŞ İskele'de mendil satan Mahmut'un bu görüntüsü yürekleri parçaladı. Birçok kişinin yardım teklifini kabul etmeyen Mahmut, "Köpeğimle mutluyum" dedi.
ÇİFTÇİLER MUAF OLACAK
TARIM ve Orman Bakan Pakdemirli, gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldıklarını belirtti. "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak" dedi.
2.3 MİLYAR DOLAR AYRILDI
Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı İslam Kalkınma Bankası, (İKB) Corana- virüs'le mücadele kapsamında üye ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 2,3 milyar dolarlık bütçe ayırdı.
SAĞLIKÇILARA DOKUNMAYIN
SAĞLIK çalışanlarını şiddete karşı koruyan düzenleme, dün TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Sağlıkçılara şiddetin cezası iki kat arttı. Uzun süredir beklenen bu yasa sosyal medyada da büyük destek gördü.
TSK'DA YENİ DÜZENLEME
TÜRK Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel alımında sağlık konusunda kolaylık getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanunda, TSK'da sağlık nedeniyle alınan raporlara sınırlama getirildi.
PROF. DR. AZAK'I KAYBETTİK
İSTANBUL Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak (87) Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Azrak, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı.
ŞİFRE 0,021
SON bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 çıkmasına, Bilim Kurulu'ndan açıklama geldi: Bizim vaka sayımız 3000 ila 4000 arasında çıktığı müddetçe kaybımız da 80 ila 110 arasında olduğu müddetçe bu rakam çıkar.
CAN KAYBI 1518'E ÇIKTI
SAĞLIK Bakanlığı, son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 518 olduğunu açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, "875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.