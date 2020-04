"SİYAH KASEDİ İMHA EDİN"

Metin İyidil'in; Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde bulunduğu odada 22 Eylül 2016 tarihinde yapılan genel aramada çöp torbası içerisinde ve çatı aramasında bir kısmı yırtılmış halde not kağıtları bulunduğu, notların birleştirilmesinde, "Sincan'dan getirdiğim defteri aldılar inceliyorlar, Siyah bir kaset var onu imha edin. Kitaplığımda, (kaset kelimesinin altına "yazma" diye not düşüldüğü tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Metin İyidil'in imha edilmesini istediği kasedin ne olduğuna ilişkin soruşturma başlatacağı öğrenildi.

TEBLİĞNAMEDE METİN İYİDİL'İN DELİL KARARTTIĞINA YÖNELİK TESPİTLER YER ALDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasına, İyidil'in Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Tebliğnamede; Metin İyidil'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ve cezaevinde delil karartmak istediğine dikkat çekildi.

Başsavcılık Metin İyidil hakkındaki tebliğnamesini, davayla ilgili son kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

DARBECİ YURTTA SULH KONSEYİ TARAFINDAN K.K.K EMRİNE ATANDI

Tebliğnamede; Metin İyidil'in, 15 Temmuz 2016 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olarak (Korgeneral) rütbesiyle görev yaptığı; Darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan sözde Sıkıyönetim Atama Listelerinde; ''K.K.K Emrine'' atandığına dikkat çekildi.

ÇÖP KONTERNERINA SİYAH POŞETLE ATILMIŞ

Tebliğnamede; içeriği itibariyle sanık Metin İyidil'e ait olduğu belirlenen dokümanlara ilişkin arama tutanağına yer verildi.

Tutanakta; sanık Metin İyidil'in oturmakta olduğu Angora evlerinde 9 Ağustos 2016 saat 03.45'te Mutlukent Angora Evleri Marmara Caddesi Şehitler Parkı yanında Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nden iki polisin çöp konteynırında içi dolu siyah bir çöp poşeti ve üzerinde Kara Harp Okulu yazılı kırmızı bir ajanda ve sanık Metin İyidil'in ismini görmeleri üzerine haber merkezini arayarak Anayasal Düzen Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal'a bilgi verildiği, çöp poşeti içinde kırmızı ajanda, yırtılmış kitap parçaları muhtelif banka dekontları ve kartvizitleri ile el yazmalı yırtılmış not kağıtları ele geçtiğine dikkat çekildi.

METİN İYİDİL AJANDASINI ÇÖPE ATMIŞ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 Aralık 2018 tarihli doküman inceleme ve tespit tutanağında; Metin İyidil isimli şahsa ait dokümanların yapılan incelemesine yer verildi.

Tutanakta; bir adet kırmızı renkli üzerinde "Kara Harp" ibaresi ve amblemi bulunan ajandanın incelendiğinde; ilk iki sayfasında anlaşılamayan yazılar ve rakamlar olduğu ve birçok sayfasının eksik olduğu, altı adet Metin İyidil adına düzenlenmiş çeşitli firmalara ait kart, bir adet Filiz İyidil adına düzenlenmiş Kent Clup kartı olduğuna dikkat çekildi.

METİN İYİDİL, FETULLAH GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTABI YIRTARAK ÇÖPE ATMIŞ

Tomar yırtık evraklar üzerinde yapılan incelemede; üzerinde Fetullah Gülen ISBN:978/975-991-922-1 kitabına ait bilgiler ile birlikte başka yırtık sayfaların Yenilenme Cehdi/Kırık Testi 12 kitabına ait sayfalar, Fetullah Gülen yazılı kağıt, yırtık birleştirilmesi mümkün olmayan resim, birçok bir araya getirilemeyip tamamlanamayan ve anlaşılamayan kağıt müsveddeleri olduğuna dikkat çekildi.

Kırık Testi adlı kitap terörist başı Fetullah Gülen tarafından yazıldı. Kitapta, Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine sohbet adı altında verdiği talimatlar yer alıyor.

FARUK MERCAN'IN FETULLAH GÜLEN HAKKINDAKİ KİTABINI DA YIRTARAK ÇÖPE ATMIŞ

Tomar yırtık evraklar üzerinde yapılan incelemede; Fetullah Gülen başlıklı, yazan Faruk Mercan şeklinde devam eden kısmen yırtık kitap sayfası, 7. Bölüm/1980:Gülenin ..." başlayıp, "İhtilal gecesi baskını, Kurt ve kuzu hikayesi, Sitem dolu sızıntı başyazısı, Özal MGK' da Güleni savunuyor, ..." devam eden yırtık kitap sayfalarının olduğu ifade edildi.

Faruk Mercan, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alıyor ve Hrant Dink cinayeti soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunuyor. Faruk Mercan'ın, "Allah yolunda bir ömür M. Fetullah Gülen" adlı kitabında, terörist başı Fetullah Gülen'in hayatı ve anıları anlatılıyor.

5 ORTALI HARİTA METOD DEFTERİNDEN AVUKAT, AİLESİ VE ASKERLERLE İLGİLİ BİLGİLER TESPİT EDİLDİ

Tutanakta; Metin İyidil'in 19 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Sincan 1 nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu iken, 9 Eylül 2016 tarihinde Kırıkkale Cezaevi'ne nakledildiği sırada yanında bulunan eşyalar arasında yer alan defterin 5 ortalı kareli harita metod olduğu, soruşturmaya esas olacak deliller içerebileceğinden el konulduğuna dikkat çekildi.

Tutanakta; defterin bütünü incelendiğinde; günlük şeklinde tutulduğu, şüpheli Metin İyidil'in avukatları, ailesi ve bir kısım askerlerle ilgili bilgilerin yazılı olduğu ifade edildi.

F SERİSİ ÇOK ÖNEMLİ, SALAHATI TEFRİCE OKUSUNLAR

Tutanakta; şöyle denildi:

"Polis eve 1 dolar bırakıp bulabilir. F serisi çok önemli, bizim evde böyle birşey yok, Kasadaki tabancayı verin. Küçük vizor isterlerse diğer 2 yi de verebilirsiniz. Filiz, annem...10 kişinin ismini sayarak, salahatı tefrice 3200 okusunlar, 1244 ben okuyayım. 4000, 444, Leyla Sarısoy Yıldız, A. 11 Ağustos (Leyla avukat hanıma not ettirdim)"

SİYAH BİR KASET VAR, ONU İMHA EDİN

31 Mayıs 2017 tarihli Doküman İnceleme Tutanağı'nda sanık Metin İyidil'in, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde B12 numaralı odada 22 Eylül 2016 tarihinde yapılan genel aramada çöp torbası içerisinde ve ayrıca çatı aramasında bir kısmı yırtılmış halde not kağıtları bulunduğu, tutanak ekinde bulunan notların birleştirildiği ve tutanağa eklendiği ifade edildi. Söz konusu notların birleştirilerek incelenmesinde; "Sincan'dan getirdiğim defteri aldılar inceliyorlar, Siyah bir kaset var onu imha edin. Kitaplığımda, (kaset kelimesinin altına "yazma" diye not düşüldüğü)" ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

Tutanakta; 5 ortalı harita metod defterinde şu bilgilerin olduğu tespit edildi:

A. 11 Ağustos (Leyla avukat hanıma not ettirdim),

1.Ben Darbe listesinde yokum /Darbede yaptıklarım belli,

2.MİT-Emniyet Bir Liste verdi ise (bu kişiler bilirkişi listesi sayılır. Buradan nasıl çıkacağız),

3-Pesonel Başkanlığımdaki görev (Mit/Emn yok) B- Bu Barış Dedebağ neden istifa ettirilmiş, ...

D-Enişteme ben bir 7-8 sayfalık özgeçmiş vermiştim. O duruyor mu. 15 Temmuz+Dinleme evrakının bir klasörde N.Ö ye verin. (Elinde dursun)/Halduna söyledim.

"ÇANTAYI KAYBEDİN"

"Filiz'le albaylığımda aramız çok bozuldu.... Ama zaten bulunmamış. Annemde iki çanta var onları bana getirin. 1.Çantada; Mustafa Önsel'e açılan dava, 2.Fetösavar için açılan dava, 3.Beni mahkemeye veren doktorların isim listesi, daha önce açılan gazeteye karşı dava işlemleri, Yavuz Demirağ için yazıp göndermediğim mektup var. (abdullah bilsin), İkinci çantada kara gün için 10 bin dolar vardı. Avukat için Haldun'a verdim. Temmuzda ayın 17 sinde bunları Haldun'a verdim. Başımıza bir şey gelirse avukata verirsin diye çünkü ben tutuklandığımda avukatım yoktu. Bunları Haldun avukata vermiş. Bana bu 1,2,3 soru sorulursa defterine yazmışsın nedir diye bu cevapları vereceğim. Bu sayfayı Haldun Abdullah bilsin, 2. Soruyu Filiz ve Levent bilsin, 1.yi Filiz, Çantayı kaybedin. Levent'in aldığı şey siyah çantamda onu levent alsın."

"SİYAH BİR KASET VAR"

"22 eylül (siyah bir kaset var), Birleştirilen notların sanık ile aynı koğuşta kaldığı Gökhan Eski'den hangisine ait olduğu belirlenirken, eşinin isminin "Filiz" ve "albaylık dönemim" şeklindeki açıklamalarından bu bilgilerin sanığın nüfus kaydına göre eşinin adının "Filiz" olması ve yazan kişinin albaylık dönemini aştığının anlaşıldığı, Gökhan Eski'nin ise yarbay olduğu dikkate alındığında, yukarıya alınan ibarelerin sanık Metin İyidil' ait olduğu değerlendirilmiştir."

METİN İYİDİL, 16 OCAK 2020 TARİHİNDE YENİDEN TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen eski korgeneral Metin İyidil, tahliyesine yönelik itirazın kabul edilmesinin ardından 16 Ocak 2020 tarihinde tutuklandı.

İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edildi, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de 20'nci Ceza Dairesi, 14 Ocak 2020 tarihinde İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'nca yapılan itiraz, 21'inci Ceza Dairesi'nce incelendi, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BERAAT KARARI BOZULSUN, 309. MADDEDEN CEZALANDIRILSIN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasına, İyidil'in Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Tebliğnamede, İyidil'in darbenin bastırılması için birliğinin başına geçerek darbecilerle mücadele etmediği, darbe teşebbüsünün hazırlık ve planlama aşamalarında yer aldıktan sonra girişimin FETÖ terör örgütü üyesi askerler tarafından gerçekleştirildiğinin açıklandığı ilk andan itibaren darbeci ast birlik komutanları ile irtibatını sürdürerek onları yönlendirdiği belirtildi.

Metin İyidil'in bir yandan da medya organlarına bağlanıp darbenin karşısında olduğu şeklinde açıklamalar yaparak kamuoyunu ve darbeye karşı mücadele eden yurtsever güçleri yanıltmaya çalıştığı ve darbecilere zaman kazandırmayı amaçladığı kaydedildi. Metin İyidil ile ilgili son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek. (KENAN KIRAN-SABAH)